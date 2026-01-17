NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó

Theo Tóc Tiên, dù là trước đây hay bây giờ, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì muốn được khán giả nhìn nhận qua âm nhạc, sự nghiệp.

Chiều 17/1, ca sĩ Tóc Tiên xác nhận, sau 10 năm yêu và 6 năm kết hôn, cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã chia tay. Nữ ca sĩ cho biết, cô quyết định thông báo chuyện ly hôn đến khán giả sau một thời gian cân nhắc, cũng như nhận được sự đồng thuận của gia đình và những người liên quan.

"Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Thời gian qua, cả hai trải qua nhiều khó khăn và áp lực nên cần khoảng lặng để suy ngẫm. Quyết định chia tay được đưa ra trên cơ sở tự nguyện, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng của 2 phía, không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Ở thời điểm hiện tại, sau thời gian đủ dài, góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, tôi và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp", Tóc Tiên chia sẻ.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã có 3 năm về chung một nhà

Đối với Tóc Tiên, quãng thời gian 10 năm đồng hành cùng Touliver là chặng đường đáng trân trọng, giúp cả hai trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

"Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng (tên thật của Touliver), 10 năm của tôi đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế.

Nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên “lựa chọn”. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên bộc bạch.

Sau thông báo này, nữ ca sĩ khẳng định không tiếp tục chia sẻ thêm về đời sống riêng tư, đồng thời mong khán giả tôn trọng quyết định, tránh lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của những người trong cuộc.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn gia đình hai bên đã luôn yêu thương, thấu hiểu, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự đồng hành của khán giả trong suốt thời gian qua, xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật.

Tóc Tiên cũng nhắn nhủ đến chồng cũ: "Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Tóc Tiên và Hoàng Touliver là một trong những cặp đôi đặc biệt của showbiz Việt.

Sau bài đăng của Tóc Tiên, nhà sản xuất Touliver cũng chia sẻ hình ảnh vợ cũ lên Instagram và viết: "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi".

Trước đó, từ giữa năm 2025, tin đồn Tóc Tiên và Touliver rạn nứt rộ lên trên mạng xã hội. Khán giả phát hiện ca sĩ hạn chế chia sẻ hình ảnh bên chồng, thường chia sẻ những bài đăng tâm trạng. Hơn một năm qua, cặp đôi cũng không còn xuất hiện công khai cùng nhau tại các sự kiện.