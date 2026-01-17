Phương Mỹ Chi lên tiếng trước thông tin 'sử dụng chất cấm'

Thông qua công ty quản lý, Phương Mỹ Chi lên tiếng bác bỏ thông tin 'sử dụng chất cấm' lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi là VMAS có văn bản phản hồi về những thông tin bịa đặt, vu khống liên quan đến ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua. Phía nữ ca sĩ khẳng định các thông tin về việc cô "sử dụng chất cấm" là hoàn toàn sai sự thật, được phát tán dưới hình thức tin đồn, suy diễn chủ quan, cắt ghép và bình luận không có căn cứ. Phương Mỹ Chi bác bỏ thông tin sử dụng chất cấm Theo VMAS, những tin đồn sai lệch nói trên đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của nghệ sĩ. Do đó, công ty yêu cầu các tài khoản mạng đăng tải thông tin kể trên phải gỡ bỏ nội dung; không suy diễn, cắt ghép, lan truyền thông tin khi chưa kiểm chứng.

"VMAS sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, bao gồm cả trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có căn cứ pháp lý", theo phía công ty quản lý. Một ngày trước, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip với nội dung "Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập bị bắt vì sử dụng chất cấm". Những clip này thu hút lượng tương tác, bàn luận lớn từ dân mạng.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi Trước đó, nghệ sĩ Quyền Linh, Nhật Kim Anh vướng vấn đề tương tự Phương Mỹ Chi. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố" hay "Quyền Linh bị bắt". Sau đó, Quyền Linh lên tiếng khẳng định các tin đồn nói trên là bịa đặt, sai sự thật. "Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo bởi những thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra. Nên tôi mong công chúng hiện giờ tỉnh táo, chọn lọc nội dung", Quyền Linh nói. Trong khi đó, Nhật Kim Anh cho biết: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác".

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream' Thời gian gần đây, việc nghệ sĩ tham gia livestream bán hàng không còn là điều xa lạ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng này là không ít ý kiến trái chiều, thậm chí có những nhận xét cho rằng một số nghệ sĩ "chỉ biết đi livestream bán hàng", làm lu mờ vai trò nghệ thuật vốn có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-len-tieng-truoc-thong-tin-su-dung-chat-cam-751058.html