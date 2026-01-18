Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Cát khí đến từ Tam Hợp mang đến cho tuổi Tuất luồng sinh khí mới, hóa giải những bế tắc kéo dài. Tâm thế của bạn trở nên tích cực, phấn chấn rõ rệt, sẵn sàng đón nhận những chuyển biến tốt đẹp. Những mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp hoặc đối tác dần được tháo gỡ nhờ thiện chí và sự xuất hiện của người hòa giải.

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng con giáp này vẫn cần đề phòng lỗ hổng từ những khoản chi tiêu nhỏ lẻ, cảm tính. Những đợt giảm giá, khuyến mãi cuối năm dễ khiến bạn mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy lập danh sách cụ thể và bám sát nó.

Bầu không khí gia đình ấm áp, hòa hợp. Đối với các bậc phụ huynh, thay vì chỉ tập trung vào điểm số, hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng trí não, sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của con cái. Một bữa ăn dinh dưỡng, một cuộc trò chuyện cởi mở có giá trị hơn nhiều lời la mắng.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu sự đồng thuận trong các quyết định diễn ra. Một số việc bạn làm nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè cho tới người thân, đó là nguồn động lực dồi dào dành cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này để tuổi Dậu quan sát, trải nghiệm và khám phá chính những điều từ thế giới xung quanh mình với sự che chở của Chính Quan. chỉ bận tâm đến tổng thể mà bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt thì bạn có thể vấp phải những vấn đề rắc rối mà bản thân không lường trước được.



Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền bạc. Khi bạn tỉnh táo và sáng suốt thì các quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Thậm chí, bạn bất ngờ tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng được xây dựng hài hòa, đôi bên sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có ai đó gặp khó khăn. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó mà nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!