Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 18/01/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống trong tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Cát khí đến từ Tam Hợp mang đến cho tuổi Tuất luồng sinh khí mới, hóa giải những bế tắc kéo dài. Tâm thế của bạn trở nên tích cực, phấn chấn rõ rệt, sẵn sàng đón nhận những chuyển biến tốt đẹp. Những mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp hoặc đối tác dần được tháo gỡ nhờ thiện chí và sự xuất hiện của người hòa giải. 

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng con giáp này vẫn cần đề phòng lỗ hổng từ những khoản chi tiêu nhỏ lẻ, cảm tính. Những đợt giảm giá, khuyến mãi cuối năm dễ khiến bạn mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy lập danh sách cụ thể và bám sát nó.  

 

Bầu không khí gia đình ấm áp, hòa hợp. Đối với các bậc phụ huynh, thay vì chỉ tập trung vào điểm số, hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng trí não, sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của con cái. Một bữa ăn dinh dưỡng, một cuộc trò chuyện cởi mở có giá trị hơn nhiều lời la mắng. 

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu sự đồng thuận trong các quyết định diễn ra. Một số việc bạn làm nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè cho tới người thân, đó là nguồn động lực dồi dào dành cho bạn. 

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này để tuổi Dậu quan sát, trải nghiệm và khám phá chính những điều từ thế giới xung quanh mình với sự che chở của Chính Quan. chỉ bận tâm đến tổng thể mà bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt thì bạn có thể vấp phải những vấn đề rắc rối mà bản thân không lường trước được.

Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền bạc. Khi bạn tỉnh táo và sáng suốt thì các quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Thậm chí, bạn bất ngờ tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó.

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng được xây dựng hài hòa, đôi bên sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có ai đó gặp khó khăn. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó mà nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, Phúc dày mệnh lớn, thịnh vượng giàu có, sự nghiệp vượng phát trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, Phúc dày mệnh lớn, thịnh vượng giàu có, sự nghiệp vượng phát trong 15 ngày tới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, Phúc dày mệnh lớn, thịnh vượng giàu có, sự nghiệp vượng phát trong 15 ngày tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Sao quốc tế 20 phút trước
Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Đời sống 30 phút trước
Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Thế giới 1 giờ 17 phút trước
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Dự đoán cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài trao tặng hộp vàng, quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng

Dự đoán cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài trao tặng hộp vàng, quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
TOP 3 giáp đỏ nhất 15 ngày đầu tháng Chạp, Phú Quý trời ban, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

TOP 3 giáp đỏ nhất 15 ngày đầu tháng Chạp, Phú Quý trời ban, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Thông tin MỚI vụ xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong

Thông tin MỚI vụ xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Dự đoán cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài trao tặng hộp vàng, quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng

Dự đoán cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài trao tặng hộp vàng, quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

TOP 3 giáp đỏ nhất 15 ngày đầu tháng Chạp, Phú Quý trời ban, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

TOP 3 giáp đỏ nhất 15 ngày đầu tháng Chạp, Phú Quý trời ban, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa sau ngày 19/1/2026, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa sau ngày 19/1/2026, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Trúng độc đắc vào đúng ngày 18/1/2026, 3 con giáp thành 'con cưng' Thần Tài, tiền tài về đầy túi, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng độc đắc vào đúng ngày 18/1/2026, 3 con giáp thành 'con cưng' Thần Tài, tiền tài về đầy túi, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền