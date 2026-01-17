Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Chạp, 3 con giáp giàu có vô kể, Phát Lộc Phát Tài, đổi đời ngoạn mục, rộng đường thăng tiến, mọi điều hanh thông

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Chạp, được Chính Quan che chở, công việc của người tuổi Dần trở nên hanh thông hơn trước. Với năng lực sẵn có, bản mệnh làm việc chỉn chu, thành tích thu về cũng khả quan hơn hẳn thời gian trước đó. Nếu biết tận dụng các lợi của bản thân thì còn có thể vươn tới những mục tiêu xa hơn nữa.

May mắn là có Mộc sinh Hỏa giúp sức, con giáp này luôn có được sự ủng hộ hết mình từ những người thân thiết. Họ chính là chỗ dựa để bạn vững tâm bước về phía trước. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng được vun đắp mỗi ngày, tình cảm cũng vì thế mà càng thêm thắm thiết hơn.

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Chạp, cục diện Tam Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Mùi. Công việc của những chú Dê có những bước phát triển rất thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng nhằm thu về nguồn lợi dồi dào.

Mộc Thổ tương xung, người độc thân cần thoải mái hơn trong việc thể hiện mình trước người khác phái. Sự ngượng ngùng của bạn có thể bị cho rằng lạnh lùng, khó gần, thiếu hợp tác và chặn đứng ý định tiếp cận bạn của người khác.

Con giáp tuổi Dậu

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Chạp, Tam Hội sẽ đem lại cho Dậu quý nhân giúp đỡ đường công danh, sự nghiệp. Bạn trẻ tuổi Dậu không nên ham chơi quá đà, hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi để trau dồi thêm kỹ năng làm việc cho mình, bạn có tài nếu biết phát huy sẽ cực kỳ tốt. Người lớn tuổi dễ được sự hậu thuẫn từ cấp dưới, ngày mới rất thảnh thơi và an nhàn.

Thời gian này khá bình ổn cho tình cảm của tuổi Dậu. Dù bạn và người ấy có xảy ra chút mâu thuẫn hay hiểu lầm thì cũng sẽ sớm được hóa giải. Bạn đừng quên dành thời gian cho người thân và gia đình của mình vào buổi tối, thể hiện sự quan tâm và cảm ơn họ nhé.

