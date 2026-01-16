Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), 3 con giáp được Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', xòe tay hứng vàng, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), công việc của tuổi Thân chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn nên nếu có đi làm cũng đỡ áp lực hẳn. Bạn nói được làm được nên ở cơ quan không ai có thể bắt bẻ bạn được. Gần đây tiếng nói của Thân trong công việc cũng có giá trị hơn, đặc biệt là những người làm lãnh đạo, nên nhớ là không được tự cao, lúa chín cúi đầu nhé.

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên tiền bạc của tuổi Thân trong hôm nay khấm khá hơn hẳn. Bạn thoát được xui xẻo, không bị mất tiền mất của trong hôm nay nhờ may mắn. Bạn cũng biết quý trọng đồng tiền hơn, bớt tiêu xài ăn nhậu linh tinh nên cũng có được một khoản kha khá.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tỏa sáng, công việc gặp may mắn và tiến triển rất thuận lợi. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng hóa giải, thậm chí người này còn mang thêm cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Có tam hội nên mối quan hệ của tuổi Sửu với những người thân yêu vô cùng khăng khít. Con giáp này được những người xung quanh cũng chăm sóc, dành cho sự quan tâm đặc biệt mà bản mệnh từng mong muốn. Những người còn độc thân thì rất có thể sẽ nhận được lời mời tụ tập, hẹn hò với bạn bè của mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), Hỏa sinh Thổ mang tới những trải nghiệm tình cảm ngọt ngào cho người tuổi Ngọ trong hôm nay. Đây là cơ hội tốt để những mối quan hệ quan trọng của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu vẫn đang độc thân, ngày này có thể sẽ là một khởi đầu cho tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ tình cảm suôn sẻ nên trạng thái tinh thần của con giáp này rất hứng khởi, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!