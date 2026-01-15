Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, là thời điểm tốt để ký kết hợp đồng, đàm phán hoặc học các kỹ năng mới của người tuổi Sửu. Bạn có thể nhận được sự công nhận hoặc phần thưởng nhỏ nhờ công việc trí óc và sự nhanh nhẹn của bản thân, tinh thần cống hiến cực kỳ cao, Sửu hoàn toàn dằn mặt được đối thủ trong ngày mới này.

Thực thần hỗ trợ có lợi cho những bạn kiếm tiền từ kinh doanh, mua bán, làm ăn giao thương với những người thoáng tính, ngày có lộc hợp với những bạn có thân hình mũm mĩm, đầy đặn. Người tuổi Sửu đúng là con giáp tốt số, nay bạn còn được mọi người mách cho mối làm ăn, kiếm tiền hoặc được mời đi ăn bất ngờ.

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, Thiên Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão báo hiệu việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi vô cùng. Sau tất cả những nỗ lực vừa qua, đã đến lúc bạn được thoải mái tận hưởng thành quả do chính tay mình làm ra.

Ảnh minh họa: Internet

Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách mới khách cũ nườm nượp. Cũng bởi bạn biết cách xây dựng thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm người mới. Đừng quên thường xuyên tìm hiểu nhu cầu thị trường để đa dạng hàng hóa, tăng thêm lợi nhuận nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Dù có gặp phải sự cố bất ngờ, bạn cũng biết xung quanh mình luôn có nhiều người sẵn sàng hỗ trợ. Nhờ vậy, bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, quý nhân còn có thể xuất hiện. Người đó có thể chính là người bạn đã quen biết từ lâu. Khi được đối phương chỉ bảo, bạn hãy chú ý học hỏi và tiếp thu, tương lai áp dụng vào thực tế công việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!