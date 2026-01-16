Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), 3 con giáp Thần Tài tương trợ, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), nhờ Chính tài chiếu cố, đường tiền bạc của người tuổi Tý trong ngày này rất tốt, càng làm ăn nghiêm túc, chăm chỉ càng ra tiền. Bên cạnh đó những khoản tiền mà Tý đầu tư cho việc nâng cao năng lực của bản thân hoặc mở rộng quan hệ làm ăn sẽ sinh sôi trong ngày này.

Công việc nở hoa nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp, hôm nay Tý rất may mắn vì gặp được nhiều người tốt tính có ý tốt muốn nâng đỡ mình và bao che cho mình. Ngày này rất lộc lá, hợp với bạn nào muốn mở hàng, kinh doanh nhỏ lẻ, hợp tác làm ăn, hỗ trợ vốn liếng, làm giấy tờ liên quan tới công việc.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), tuổi Sửu được Tam Hợp nâng đỡ nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ. Công việc trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn thỏa. Tiến độ dù không quá nhanh nhưng bạn đang phát huy bản thân rất tốt, thăng tiến rất ổn định. Bạn còn có thể gặt hái nhiều thành tựu hơn nếu vượt qua được cái tôi của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Sửu còn có thể đón lộc trời cho, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Dù không phủ nhận bạn đang gặp may nhưng những gì bạn nhận được cũng là do công sức bạn bỏ ra. Công việc làm tốt nên được hưởng thành quả đó. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán càng về cuối năm càng có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), Thiên Ấn chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu hanh thông, bằng phẳng bất ngờ. Bạn được lãnh đạo tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn dẫn lối cho tập thể. Bạn cũng giúp mọi người phát huy được thế mạnh của mình, khiến công việc tiến triển hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ từ người bạn thầm mến đã lâu. Quan hệ đôi bên có dấu hiệu ấm lên nhanh chóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!