Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/1/2026, Tam Hợp che chở, lại thêm sao Thiên Tài chiếu mệnh, mang lại cho tuổi Dần nguồn năng lượng hài hòa, thuận lợi. Đây là ngày của sự ổn định, hợp tác và những niềm vui nhỏ từ các mối quan hệ. Bạn có thể tập trung vào các công việc có sự hợp tác, làm việc nhóm, sẽ rất thuận lợi.

Tài chính ổn định, thu nhập đều đặn. Con giáp này có thể nhận được lợi ích nhỏ từ dự án tập thể hoặc những khoản hoa hồng, tiền thưởng nho nhỏ. Các khoản đó tuy không lớn nhưng đủ mang lại niềm vui về mặt tinh thần cho bản mệnh.

Các mối quan hệ đang trong bầu không khí hòa hợp. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người thú vị trong các bối cảnh giao lưu. Người có đôi có cặp tận hưởng sự ấm áp, có thể cùng nhau tham dự tiệc tùng, sum họp gia đình.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/1/2026, Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu sự đồng thuận trong các quyết định diễn ra. Một số việc bạn làm nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè cho tới người thân, đó là nguồn động lực dồi dào dành cho bạn.

Hôm nay là ngày để tuổi Dậu quan sát, trải nghiệm và khám phá chính những điều từ thế giới xung quanh mình với sự che chở của Chính Quan. chỉ bận tâm đến tổng thể mà bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt thì bạn có thể vấp phải những vấn đề rắc rối mà bản thân không lường trước được.



Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền bạc. Khi bạn tỉnh táo và sáng suốt thì các quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/1/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Thậm chí, bạn bất ngờ tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó.

Quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng được xây dựng hài hòa, đôi bên sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có ai đó gặp khó khăn. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó mà nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

