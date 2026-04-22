"Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn T và anh P.M.T. cùng gia đình. Quân cũng tha thiết được gặp anh T. trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác T dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ", anh viết.

Chiều 22/4, ca sĩ Trung Quân Idol mở lại trang Facebook cá nhân và đăng bài xin lỗi về ồn ào bị tố hành hung. Nam ca sĩ cho biết bản thân gỡ bỏ bài đăng trước đây để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với nạn nhân N.L.T. về sự cố xảy ra. Nam ca sĩ nói "được gia đình nạn nhân tha thứ".

Giọng ca "Vết mưa" cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì "chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực".

Trước đó, chiều 21/4, mạng xã hội xôn xao về bài đăng trên trang cá nhân của ông P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TP.HCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) hành hung vợ ông, là bác sĩ N.T.Th., vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo nội dung chia sẻ, bác sĩ Th. cùng nhóm bác sĩ dự tiệc tại nhà hàng, nơi Trung Quân Idol cũng có mặt.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, nam ca sĩ được cho là tiếp cận nữ bác sĩ, đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng người này không đồng ý. Sau đó, nhóm nữ bác sĩ đưa bác sĩ Th. ra xe để ra về.

Bài đăng cho rằng, trong lúc này, Trung Quân Idol mất kiểm soát hành vi và hành hung bác sĩ Th.

Theo bác sĩ P.M.T., vợ ông bị thương ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn. Người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol, với lời giải thích “say quá mất kiểm soát”. Đồng thời cho biết đang trích xuất camera an ninh, lập vi bằng để trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.