Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Trẻ nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của trẻ có khối lớn, giới hạn rõ, mật độ chắc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 24/4, BSCKI Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi), cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật lấy một búi tóc nặng khoảng 0,3kg trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi). Hiện sức khỏe cháu bé hồi phục tốt.

Theo BS Duy, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của cháu bé xuất hiện một khối bất thường có giới hạn rõ, mật độ chắc.

Búi tóc được lấy ra từ dạ dày bé gái 7 tuổi

Theo thông tin từ báo Quảng Ngãi, bệnh nhi được kiểm tra chuyên sâu. Bác sĩ xác định có một búi tóc lớn gần như lấp kín dạ dày cháu bé. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật.

Cháu bé được xác định mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái. Những người ăn tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày nếu không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tá hỏa người phụ nữ bị tróc da như 'cua lột' sau khi tự mua thuốc dị ứng Người phụ nữ 35 tuổi ở Hải Phòng nổi ban đỏ toàn thân sau khi ăn lẩu tại nhà. Nghĩ là dị ứng thông thường, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-bui-toc-lap-kin-da-day-be-gai-7-tuoi-758491.html