Tá hỏa người phụ nữ bị tróc da như 'cua lột' sau khi tự mua thuốc dị ứng

Sức khỏe 24/04/2026 16:17

Người phụ nữ 35 tuổi ở Hải Phòng nổi ban đỏ toàn thân sau khi ăn lẩu tại nhà. Nghĩ là dị ứng thông thường, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc uống.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, người phụ nữ 35 tuổi ở Hải Phòng nổi ban đỏ toàn thân sau khi ăn lẩu tại nhà. Nghĩ là dị ứng thông thường, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà còn diễn tiến nặng hơn, với các bọng nước lớn lan nhanh khắp cơ thể, kèm sốt cao và cảm giác đau rát dữ dội. Người nhà sau đó đã đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ban đỏ lan rộng toàn thân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn rải rác ở ngực, bụng và lưng. Da bong tróc từng mảng, niêm mạc miệng và mắt bị tổn thương, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

 

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng Lyell - một phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, truyền dịch, cân bằng điện giải, đồng thời chăm sóc tổn thương da và thay băng hàng ngày trong điều kiện vô khuẩn. Song song đó, các bác sĩ theo dõi sát diễn biến toàn thân nhằm hạn chế biến chứng và hỗ trợ quá trình phục hồi, tái tạo da.

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các tổn thương niêm mạc dần hồi phục, da bắt đầu tái tạo, các chỉ số xét nghiệm ổn định. Người bệnh ăn uống tốt, sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện.

Tá hỏa người phụ nữ bị tróc da như 'cua lột' sau khi tự mua thuốc dị ứng - Ảnh 1
Hình ảnh người bệnh trước và sau điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, một bác sĩ chuyên khoa da liễu cho biết thêm, hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc,  Toxic Epidermal Necrolysis, TEN) là một bệnh lý nặng, ảnh hưởng đồng thời đến da, niêm mạc và nhiều cơ quan nội tạng. Nguyên nhân chủ yếu là do dị ứng thuốc, chiếm tới khoảng 77% trường hợp, đặc biệt ở những người sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.

Bệnh thường xuất hiện đột ngột sau khi dùng thuốc từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí có thể kéo dài tới 45 ngày. Người bệnh ban đầu có biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, rét run, đau đầu, kèm cảm giác đau rát ngoài da. Khi tiến triển nặng, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng li bì, hôn mê, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo các chuyên gia, hội chứng Lyell có tiên lượng rất nặng, tỷ lệ tử vong lên tới 30 - 40%. Nguyên nhân tử vong thường do nhiễm khuẩn, rối loạn nước, điện giải hoặc suy đa tạng. Ngoài ra, người bệnh còn có thể gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng như giảm thị lực, loét giác mạc không hồi phục dẫn đến mù lòa, tổn thương gan thận, suy thận cấp, chít hẹp thực quản, xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não hay nhiễm khuẩn huyết.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nổi ban đỏ, phỏng nước sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

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