Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/4/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi đồng USD còn tăng giá, lãi suất trái phiếu hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (23/4), giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,7 triệu đồng, bán ra xuống 169,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC được giảm xuống còn 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu tuần 500.000 đồng.

Riêng chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp khác vẫn duy trì mức 3 triệu đồng/lượng như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang niêm yết mua vàng nhẫn ở mức 166,7 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 167 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 23/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.732 USD/ounce, giảm 40 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.772 USD/ounce). Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời vẫn khá lớn sau giai đoạn giá vàng tăng nóng.

Trước đó, giá vàng từng phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi thị trường nhanh chóng chịu sức ép từ các yếu tố vĩ mô.

Giới phân tích nhận định sự mạnh lên của đồng USD là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống, bởi kim loại quý này được định giá bằng USD nên trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao 4,28% làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn hỗ trợ thị trường vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 92,5 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Điều này phần nào kích thích nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2342026-tiep-tuc-giam-manh-gia-vang-mieng-sjc-ve-duoi-170-trieu-ongluong-758333.html