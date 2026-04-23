Xót xa: Phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 23/04/2026 10:01

Bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7kg, mặc áo dài tay màu trắng, tay và chân mang vớ màu nâu.

Theo thông tin báo Dân Trí, theo UBND phường Chánh Phú Hòa, khoảng 6h ngày 22/4, địa phương tiếp nhận tin báo của ông Võ Minh Luân (SN 1976) về việc phát hiện một trẻ em bị bỏ rơi tại khu phố 9.

Bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7kg, mặc áo dài tay màu trắng, tay và chân mang vớ màu nâu.

Ngay sau đó, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan gồm Văn phòng HĐND - UBND, bộ phận văn hóa - xã hội, trạm y tế và công an phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xác minh, lập biên bản vụ việc.

Lực lượng chức năng sau đó tạm giao bé cho ông Luân chăm sóc trong thời gian chờ giải quyết theo quy định.

Xót xa: Phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 1
 Bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại khu phố 9. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thông tin vụ việc đã được UBND phường thông báo trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở. Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của bé đến liên hệ để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người thân đến nhận, UBND phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho bé theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng từng phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 16/4, thông tin từ xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong chiếc túi xách tại một con hẻm. Khi được phát hiện, bé vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua con hẻm gần nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo, TPHCM (khu vực thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một chiếc túi xách.

Đến kiểm tra, họ phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt bên trong túi xách màu xanh nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

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Ngày 14/4, tin từ Công an phường Tây Hoa Lư cho biết, đơn vị vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một hộ dân.

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