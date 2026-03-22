Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Đời sống 22/03/2026 12:58

Nhận được tin báo, Công an xã Kdang cùng cán bộ y tế đã đến kiểm tra sức khỏe bé gái và đưa về về Trạm Y tế xã KDang chăm sóc.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 22/3, Công an xã KDang, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phát thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại rẫy cà phê.

Sáng cùng ngày, người dân đi làm rẫy cà phê tại thôn Hlang, xã KDang nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi đến kiểm tra, nhân chứng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại nên nhanh chóng trình báo công an.

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rẫy cà phê. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an xã KDang phối hợp cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe và đưa cháu bé về chăm sóc.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, theo Công an xã Kbang, bé gái sơ sinh khoảng 7-10 ngày tuổi, có sức khỏe ổn định, tỉnh táo và khóc bình thường.

Công an xã đang phối hợp địa phương xác minh, tìm kiếm người thân của cháu. Đồng thời, phát thông báo ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến cháu bé, đề nghị liên hệ qua số điện thoại 02693.799.009 hoặc chính quyền địa phương.

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Hiện gia đình chị P.T.T đã đưa bé gái từ Bệnh viện nhi Gia Lai về TP Đà Nẵng để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

