Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Đời sống 24/04/2026 09:39

Hôm nay, ngày 24/4/2026 giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, lên 167,7 triệu đồng, trong khi bán ra giữ nguyên ở mức 169,2 triệu đồng. ACB giữ giá mua vào ở mức 166,5 triệu đồng, bán ra 169,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 166,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 168,7 triệu đồng.

Trang website của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bị trục trặc, không thể truy cập. Sự cố này khiến Công ty SJC đưa ra giá giao dịch đầu ngày chậm hơn mọi khi, kéo theo các đơn vị kinh doanh khác cũng chậm niêm yết giá. Phía Công ty SJC cho biết đang khắc phục sự cố.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 4.694 USD/ounce, giảm 59 USD so với đỉnh trong phiên đêm trước là 4.753 USD/ounce.

Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận sau chuỗi ngày kim loại quý này tăng giá mạnh.

Giá vàng hôm nay biến động trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô như đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao. Biên độ dao động lớn trong những tuần gần đây phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi đánh giá tác động của các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng đan xen từ nhiều yếu tố. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, tiếp tục là biến số khó lường, khiến nhà đầu tư giảm bớt vị thế mua vào.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 94 USD/thùng, góp phần làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, chỉ số đồng USD gần như đi ngang nhưng vẫn ở vùng cao, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,3% – những yếu tố thường gây sức ép lên giá vàng vì làm tăng chi phí nắm giữ tài sản.

Với bối cảnh hiện tại, giới phân tích nhận định giá vàng có thể còn biến động mạnh khi dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các kênh đầu tư, đặc biệt trước các diễn biến mới về tình hình địa chính trị toàn cầu.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/4/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi đồng USD còn tăng giá, lãi suất trái phiếu hấp dẫn nhà đầu tư.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Sốc nặng trước cảnh tượng cậu bé gọi cá sấu lại gần bờ rồi cầm bàn chải đánh răng

Video 40 phút trước
Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt sau ngày 24/4/2026

3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt sau ngày 24/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 24/4/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 24/4/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường

Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường

Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay