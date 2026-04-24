Giá vàng hôm nay, ngày 24/4/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng

Hôm nay, ngày 24/4/2026 giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, lên 167,7 triệu đồng, trong khi bán ra giữ nguyên ở mức 169,2 triệu đồng. ACB giữ giá mua vào ở mức 166,5 triệu đồng, bán ra 169,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 166,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 168,7 triệu đồng. Trang website của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bị trục trặc, không thể truy cập. Sự cố này khiến Công ty SJC đưa ra giá giao dịch đầu ngày chậm hơn mọi khi, kéo theo các đơn vị kinh doanh khác cũng chậm niêm yết giá. Phía Công ty SJC cho biết đang khắc phục sự cố.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 4.694 USD/ounce, giảm 59 USD so với đỉnh trong phiên đêm trước là 4.753 USD/ounce. Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận sau chuỗi ngày kim loại quý này tăng giá mạnh.

Giá vàng hôm nay biến động trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô như đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao. Biên độ dao động lớn trong những tuần gần đây phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi đánh giá tác động của các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng đan xen từ nhiều yếu tố. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, tiếp tục là biến số khó lường, khiến nhà đầu tư giảm bớt vị thế mua vào. Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 94 USD/thùng, góp phần làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, chỉ số đồng USD gần như đi ngang nhưng vẫn ở vùng cao, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,3% – những yếu tố thường gây sức ép lên giá vàng vì làm tăng chi phí nắm giữ tài sản. Với bối cảnh hiện tại, giới phân tích nhận định giá vàng có thể còn biến động mạnh khi dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các kênh đầu tư, đặc biệt trước các diễn biến mới về tình hình địa chính trị toàn cầu.

