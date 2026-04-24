Nóng: Chốt phương án nghỉ lễ 24/11, người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng lương

Ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Ngày này, người dân cũng được miễn, giảm phí dịch vụ tham quan cơ sở văn hóa.

Theo thông tin VNExpress, sáng 24/4, Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết ấn định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, vào ngày 24/11, người dân được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Ngày 24/11 được lựa chọn gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo giải trình tiếp thu trước khi Quốc hội thông qua. Ảnh: VNExpress. Chính phủ cho biết các cơ quan đang nghiên cứu bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuộc lĩnh vực nội vụ vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16, trong đó có nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng quy định ngày 24/11 là ngày người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Dự án Luật này dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16.

Theo thông tin VietNamNet, về nguồn lực phát triển văn hóa, mỗi năm, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Quốc hội khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Hàng loạt cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa cũng vừa được Quốc hội quyết định bằng việc thông qua nghị quyết này. Trong đó, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa. Đồng diễn áo dài tại TP.HCM. Ảnh: VietNamNet. Ngoài ra, Quốc hội miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp. Chính sách đối với con người cũng có điểm mới khi cho phép tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với nghệ sĩ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. Viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn truyền thống, xiếc được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% đến 60%. Bên cạnh đó, Nghị quyết thúc đẩy chuyển đổi số thông qua thí điểm các mô hình "nhà hát di động", "thư viện số" và thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình đầu tư mạo hiểm hợp tác công tư. Đáng chú ý, chính sách miễn 100% thuế nhập khẩu và phí hải quan đối với bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm được đưa từ nước ngoài về Việt Nam không vì lợi nhuận nhằm phục vụ bảo tồn di sản dân tộc.

