Nhận quà lễ 2/9 ngay khi chào đời, bé trai ở Quảng Trị được đặt tên Quốc Khánh

Xã hội 01/09/2025 12:39

Cảm động trước sự quan tâm tận tình của lãnh đạo xã và món quà ý nghĩa, bỏ qua dự định đặt tên ban đầu, gia đình quyết định đặt tên con là Hồ Quốc Khánh.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều 31/8, tại Trạm y tế xã Hướng Lộc (Quảng Trị), sản phụ Hồ Thị Lộc, 20 tuổi, sinh con trai nặng 3,4kg vào lúc 17h40. Bé là con thứ 2 của anh Hồ Văn Chai và chị Lộc, trú thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập.

Ngay sau khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời, lãnh đạo xã Tân Lập - nơi ở của bố mẹ cháu - hay tin nên đích thân đến trạm xá để thăm và tặng quà Quốc khánh 2/9.Ngay sau khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời, lãnh đạo xã Tân Lập - nơi ở của bố mẹ cháu - hay tin nên đích thân đến trạm xá để thăm và tặng quà Quốc khánh 2/9.

Nhận quà lễ 2/9 ngay khi chào đời, bé trai ở Quảng Trị được đặt tên Quốc Khánh - Ảnh 1
Cháu bé vừa sinh nhận món quà ý nghĩa từ phó chủ tịch xã Tân Lập (thứ 2 từ phải). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Lúc 18h30, bà Nguyễn Thị Hoài Ly - phó chủ tịch xã Tân Lập - có mặt, trao suất quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho cháu bé. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh Hồ Văn Chai, vợ chồng anh ban đầu ý định đặt một cái tên khác cho con trai. Nhưng con chào đời đúng vào dịp 2/9, nên vợ chồng anh quyết định thay đổi bằng tên Hồ Quốc Khánh, nhằm ghi nhớ dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời con, trong một dịp hết sức ý nghĩa.

“Chúng tôi cảm thấy đó là một cái duyên, con trai chào đời đúng dịp rất đặc biệt, lại được nhận quà chúc mừng ngay khi vừa cất tiếng khóc đầu đời. Tôi tin cái tên Quốc Khánh sẽ mang lại nhiều may mắn với con trai và cả niềm tự hào về quê hương, đất nước”, anh Chai xúc động nói.

Bà Ly cho biết toàn xã Tân Lập có hơn 14.000 nhân khẩu, đến tối 31/8 đã chi trả quà 2/9 cho khoảng 80% người dân. Còn lại 2 thôn sẽ tiếp tục phát vào sáng 1/9. Trong ngày 31/8, nhiều xã ở Quảng Trị cũng đã chi trả tiền quà Quốc khánh 2-9 cho bà con.

Trước đó, xã Ba Lòng đã chi trả và hoàn thành lúc 18h30 chiều 30-8, được xem là số ít xã chi trả đầu tiên.

Tỉnh Quảng Trị trích 184,7 tỉ đồng để cấp cho các xã, phường, đặc khu với hơn 1,84 triệu người dân trên địa bàn, đảm bảo mọi người dân đều nhận được phần quà nhân dịp lễ lớn.

Người dân cần làm gì nếu chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước 2/9?

Người dân cần làm gì nếu chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước 2/9?

Nếu chưa kịp nhận khoản hỗ trợ 100.000 đồng dịp Quốc khánh, người dân vẫn có thể nhận sau theo hướng dẫn cụ thể nhưng cần tuân thủ đúng thời hạn và thủ tục.

