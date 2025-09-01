Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Đời sống 01/09/2025 04:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin báo Lao Động, tối 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án 2 cháu bé tử vong xảy ra trên địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án Giết người xảy ra lúc 7h45 ngày 31/8 tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K, sinh năm 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành - Ảnh 1
Vụ án 2 cháu bé tử vong xảy ra trên địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh. Ảnh: Báo Lao Động. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc, kết quả bước đầu:

Tối ngày 30/8/2025, anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1990, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng đưa hai con là cháu N.M.K (sinh năm 2017) và cháu N.M.H (sinh năm 2013) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (sinh năm 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân, phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối. Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử.

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể cháu bé học lớp 3. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, vào 8 giờ ngày 31/8, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó. Cạnh đó là bà V. (bà nội của hai cháu bé đang nguy kịch). Hiện trường có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, hai cháu nhỏ này sinh năm 2013 và 2017, là con của đôi vợ chồng quê TP Hải Phòng, tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng ở. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, vợ chồng này đã đi làm ở công ty.

Bà nội của em H và em K là bà MTV (60 tuổi, quê xã Yết Kiêu) bị thương nặng và đã được đưa đến BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu.

