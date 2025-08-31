Xe buýt hỏng phanh, tài xế mất kiểm soát rồi đâm vào nhóm người đang đứng bên đường, 5 tử vong, 7 người bị thương

Một chiếc xe buýt của Tổng công ty vận tải đường bộ bang Karnataka (KSRTC) đã đâm vào một trạm xe buýt ở Talapady, Ấn Độ, vào ngày 28/8, khiến 5 người tử vong và ít nhất 7 người khác bị thương.
Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

