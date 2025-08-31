Trúng số độc đắc đúng ngày 1/9/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 31/08/2025 19:45

3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ.

Tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể chạm tới cái đích đã đặt ra từ trước. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp may mắn này trong suốt thời gian qua đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc tay trái. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì là lúc con giáp này có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, con giáp này có thể chia sẻ với đối phương để cùng đồng lòng, chung sức vượt qua sóng gió.

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/9/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau ngày mai, người tuổi Mùi sẽ được nhận niềm vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Bạn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Đồng thời, bạn dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. 

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim, người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau để thấu hiểu và chia sẻ hơn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/9/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thu nhập tăng tiến sau ngày mai. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái, chỉ cần chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính. Đường công việc của bản mệnh cũng rất suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức.

Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của người tuổi Ngọ cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Bạn được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/9/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Đời sống 59 phút trước
Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Video 4 giờ 40 phút trước
Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Video 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Đời sống 6 giờ 36 phút trước
Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Đời sống 7 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp đường làm giàu rộng mở, tiền bạc như nước, sớm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc

Sau hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp đường làm giàu rộng mở, tiền bạc như nước, sớm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc

Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Sau ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng