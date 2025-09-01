Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/09/2025 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ vào đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Con giáp này có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho mọi người phải thán phục.

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bản mệnh có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài Thần ở hướng Tây Bắc.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, Cát khí từ cục diện Tam Hợp báo hiệu những thuận lợi bất ngờ sẽ đến với người tuổi Mùi trong hôm nay. Con giáp này sẽ có một ngày tuyệt vời để bản mệnh cùng giao lưu và gặp gỡ, thậm chí có thêm các cơ hội mới trong công việc.

 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi cũng sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình, làm giàu bằng chính đôi tay bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận.

 

Về phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp dành cho tuổi Mùi và đối phương có thể vui vẻ cả ngày bên nhau. Mối quan hệ đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa... Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây xung đột trước đó.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, Thiên quan cản trở, tuổi Thân nên cẩn thận với kiện tụng, kháng cáo, tranh đoạt quyền lợi, chức vụ hoặc đấu đá phe phái trong công việc ngày này. Một số người là sói đột lốt cừu đang tiếp cận bạn với mục đích xấu, họ chỉ muốn bạn thất bại chứ không muốn bạn thành công.

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cho biết hôm nay một vị ân nhân sẽ đến bên bạn giúp bạn chuyện tiền bạc. Gặp gỡ những người bạn cũ đã lâu không gặp là một ý tưởng hay. Chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của bạn với họ không chỉ giúp củng cố mối quan hệ mà còn cho phép bạn có được những góc nhìn và lời khuyên mới từ họ, mang đến những thông tin có lợi cho bản thân.

Cuộc sống bên ngoài xã hội của bạn hôm nay khá tốt, nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Hãy chọn những lời mời thực sự khiến bạn hứng thú và tận hưởng khoảng thời gian giao lưu thư giãn, thoải mái. Vui vẻ là điều quan trọng nhất với Thân trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/8/2025, 3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, tiền tỷ rót đầy túi, vận may mỉm cười, công thành danh toại, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/8/2025, 3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, tiền tỷ rót đầy túi, vận may mỉm cười, công thành danh toại, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, tiền tỷ rót đầy túi, vận may mỉm cười, công thành danh toại, mọi điều hanh thông vào đúng 20h hôm nay, ngày 31/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 55 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng