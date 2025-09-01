Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Con giáp này có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho mọi người phải thán phục.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài Thần ở hướng Tây Bắc.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bản mệnh có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, Cát khí từ cục diện Tam Hợp báo hiệu những thuận lợi bất ngờ sẽ đến với người tuổi Mùi trong hôm nay. Con giáp này sẽ có một ngày tuyệt vời để bản mệnh cùng giao lưu và gặp gỡ, thậm chí có thêm các cơ hội mới trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi cũng sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình, làm giàu bằng chính đôi tay bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận.

Về phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp dành cho tuổi Mùi và đối phương có thể vui vẻ cả ngày bên nhau. Mối quan hệ đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa... Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây xung đột trước đó.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2025, Thiên quan cản trở, tuổi Thân nên cẩn thận với kiện tụng, kháng cáo, tranh đoạt quyền lợi, chức vụ hoặc đấu đá phe phái trong công việc ngày này. Một số người là sói đột lốt cừu đang tiếp cận bạn với mục đích xấu, họ chỉ muốn bạn thất bại chứ không muốn bạn thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cho biết hôm nay một vị ân nhân sẽ đến bên bạn giúp bạn chuyện tiền bạc. Gặp gỡ những người bạn cũ đã lâu không gặp là một ý tưởng hay. Chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của bạn với họ không chỉ giúp củng cố mối quan hệ mà còn cho phép bạn có được những góc nhìn và lời khuyên mới từ họ, mang đến những thông tin có lợi cho bản thân.



Cuộc sống bên ngoài xã hội của bạn hôm nay khá tốt, nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Hãy chọn những lời mời thực sự khiến bạn hứng thú và tận hưởng khoảng thời gian giao lưu thư giãn, thoải mái. Vui vẻ là điều quan trọng nhất với Thân trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!