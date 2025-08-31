Đang đi hóng gió ngoài sân người phụ nữ bỗng thấy cảnh tượng nổi ga gà trên tường liền hô to người đến hỗ trợ

Một cô gái ở Thái Lan phát hiện con trăn khủng bò trên tường ngoài vườn, quá sợ hãi cô gọi đội cứu hộ địa phương đến giúp. Khi đội cứu hộ đến, họ tìm kiếm con trăn và thấy nó đang cuộn tròn trên đỉnh bức tường. Họ dụ nó xuống bức tường cao khoảng 3m nhưng nó chống cự và cắn những người cứu hộ.
Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

