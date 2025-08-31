Bất ngờ trước cảnh tượng nam cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 1,5 mét, nặng 60kg, buộc vào yên sau xe chở đi khoe khắp phố

Mới đây, một người đàn ông ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, sau khi câu được một con cá lớn đã treo nó lên yên sau xe máy điện và lái xe trên đường Trung Sơn, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Video 13 giờ 14 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

