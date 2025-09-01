Sầu riêng, loại trái cây yêu thích của người Việt, nhưng ăn sai cách sẽ cực hại cho sức khỏe

Tác hại của việc ăn sầu riêng quá nhiều

Sầu riêng là một loại trái cây nhiệt đới thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách, sầu riêng cũng có thể gây ra một số tác hại cho sức khỏe.

Phản ứng dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với sầu riêng. Khi tiêu thụ quá nhiều, có thể bị nổi mề đay, nôn mửa hoặc sổ mũi.

Các vấn đề về tiêu hóa: Sầu riêng chứa một lượng lớn chất xơ nên có thể gây tiêu chảy, đau bụng và đầy hơi khi ăn quá nhiều.

Đau họng: Sầu riêng được biết đến là loại thực phẩm có tính nóng. Khi ăn quá nhiều, cổ họng sẽ bị khô và khàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân: Có thể tăng vài kg khi ăn sầu riêng thường xuyên vì giàu calo. Mặc dù sầu riêng không chứa cholesterol nhưng loại trái cây này vẫn chứa nhiều calo. Một kg sầu riêng chứa trung bình 1.350 calo, tương đương với tổng lượng calo trong ngày của một người trưởng thành bình thường. Để đảm bảo sức khỏe và không bị tăng cân, nên ăn sầu riêng với số lượng vừa phải, tối đa 2 múi một ngày và mỗi tuần chỉ nên ăn 1 đến 2 lần.

Cách ăn sầu riêng an toàn

Sầu riêng là loại trái cây bổ dưỡng và thơm ngon, tuy nhiên để thưởng thức đúng cách và phát huy tối đa lợi ích mà nó mang lại, tránh những tác hại của sầu riêng​, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây:

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều

Sầu riêng có hương vị béo ngậy và hấp dẫn, nhưng việc ăn quá nhiều có thể dẫn đến nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe.

Lời khuyên: Chỉ nên ăn khoảng 1-2 múi sầu riêng mỗi lần và không nên ăn liên tục trong nhiều ngày để tránh các vấn đề sức khỏe.

Kết hợp với trái cây có tính mát

Vì sầu riêng có tính nóng, việc kết hợp với các loại trái cây có tính mát sẽ giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và giảm nguy cơ nóng trong. Một số loại trái cây nên ăn kèm bao gồm:

Thanh long: Giàu nước và vitamin C, giúp làm mát cơ thể và bổ sung chất xơ.

Dừa: Vừa giúp giải nhiệt vừa bổ sung khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa gang và dưa hấu: Hàm lượng nước cao giúp làm dịu cảm giác nóng trong người và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Măng cụt: Được mệnh danh là “nữ hoàng trái cây”, măng cụt có tính mát và giàu chất chống oxy hóa, rất phù hợp để cân bằng khi ăn cùng sầu riêng.

Lưu ý: Hạn chế ăn sầu riêng cùng đồ uống có cồn như rượu hoặc bia, vì sự kết hợp này có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột và gây nguy hiểm đến sức khỏe.