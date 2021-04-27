Sầu riêng là loại quả ưa thích của nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết cách ăn sầu riêng, nếu không cẩn thận rất dễ bị ngộ độc thực phẩm.
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Sầu riêng là một loại hoa quả nhiệt đới thơm ngon, hấp dẫn, có vị ngọt, bùi, béo và mùi vị đặc trưng. Những ai thích mùi vị của loại quả này thì sẽ muốn ăn mãi. Sầu riêng giàu các loại vitamin giúp bồi bổ sức khỏe, giảm cholesterol, cải thiện lưu lượng máu như vitamin B, C. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với sầu riêng vì có thể tạo ra chất độc, gây hại cho sức khỏe.
Ăn sầu riêng không nên uống kèm sữa nhé!
Sau khi ăn sầu riêng, nếu bạn uống sữa bò có thể dẫn tới tình trạng khó chịu trong bụng. Nặng hơn, bạn có thể gặp tình trạng tăng huyết áp, ngộ độc, nhồi máu cơ tim, thậm chí có thể tử vong.
Vì thế, nếu lỡ uống sữa sau khi ăn sầu riêng, bạn nên theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu cảm thấy khó chịu cần ngay lập tức tới bệnh viện để rửa ruột, tránh để lâu gây nguy hiểm tới tính mạng.
Ăn sầu riêng thì nói không với hải sản!
Hải sản có tính hàn, trong khi sầu riêng có tính nóng, vậy nên việc ăn hai loại đồ ăn này với nhau là “đại kỵ”, sẽ khiến cho người ăn bị lạnh bụng, đi ngoài, tiêu chảy.
Đã ăn sầu riêng thì không ăn thêm các loại thịt!
Sầu riêng ăn cùng với thịt bò, cừu, chó... sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi loại quả này chứa nhiều đường, kali, chất béo, glycemic. Trong khi đó, các loại thịt chứa nhiều protein và chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu.
Khi ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau sẽ khiến cholesterol trong cơ thể đột ngột tăng cao, dẫn đến quá tải cho mạch máu.
Ăn sầu riêng thì "bye bye" cà tím, vải, măng cụt!
Vải và măng cụt có tính nóng vậy khi kết hợp với sầu riêng sẽ khiến cơ thể khó chịu, bốc hỏa, tăng huyết áp.
Ngoài những thực phẩm này, bạn cũng không nên ăn sầu riêng với hẹ, cà tím và bí ngô, các gia vị cay nóng như ớt, tỏi… bởi chúng đều có tính nóng, gây bốc hỏa, bứt rứt khó chịu trong người, tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể.
Nếu không biết những điều cấm kỵ khi ăn và kết hợp như trên, sẽ khiến sầu riêng trở thành chất độc hại cho cơ thể bạn.
Những lời ích tuyệt vời từ trái sầu riêng:
Điều trị táo bón: Sầu riêng là nguồn dồi dào chất xơ, một chất quan trọng, có tác dụng hấp thu nước và giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp tăng cường quá trình vận chuyển chất thải qua hệ tiêu hóa hiệu quả.
Phòng bệnh thiếu máu: Chất folate còn được gọi là vitamin B9, rất cần thiết cho việc sản xuất ra các hồng huyết cầu bình thường. Trong khi đó, sầu riêng được biết đến là nguồn phong phú chất folate nên rất có tác dụng cho các bệnh về máu.
Tốt cho xương và cơ bắp, tim mạch: Sầu riêng là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Đây là dưỡng chất quan trọng có lợi cho xương. Kali giúp bảo tồn canxi bằng việc ngăn cản canxi bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu… Nguồn kali dồi dào từ sầu riêng cũng góp phần giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp tốt hơn. Sầu riêng có chứa hàm lượng protein cao nên cũng có tác dụng giúp cơ bắp phát triển tốt.
Tác dụng trong tăng cường sinh lý: Sầu riêng cũng có tác dụng rất tốt khi dùng làm thuốc bổ thận tráng dương cho đàn ông, những người bị chứng lãnh cảm, suy yếu sinh lý. Ngoài ra, loại quả này còn có tác dụng chữa liệt dương,...
Giảm trầm cảm: Do chứa chất axit amin tryptophan cao nên sầu riêng có tác dụng giúp giảm bớt trầm cảm, mất ngủ, tạo ra cảm giác thư thái cho con người bằng cách tăng mức độ serotonin trong não bộ, đẩy lùi tình trạng lo âu, chán nản.