Sầu riêng là một loại hoa quả nhiệt đới thơm ngon, hấp dẫn, có vị ngọt, bùi, béo và mùi vị đặc trưng. Những ai thích mùi vị của loại quả này thì sẽ muốn ăn mãi. Sầu riêng giàu các loại vitamin giúp bồi bổ sức khỏe , giảm cholesterol, cải thiện lưu lượng máu như vitamin B, C. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với sầu riêng vì có thể tạo ra chất độc, gây hại cho sức khỏe.

Vì thế, nếu lỡ uống sữa sau khi ăn sầu riêng, bạn nên theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu cảm thấy khó chịu cần ngay lập tức tới bệnh viện để rửa ruột, tránh để lâu gây nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi ăn sầu riêng, nếu bạn uống sữa bò có thể dẫn tới tình trạng khó chịu trong bụng. Nặng hơn, bạn có thể gặp tình trạng tăng huyết áp, ngộ độc, nhồi máu cơ tim, thậm chí có thể tử vong.

Đã ăn sầu riêng không nên uống sữa - Ảnh minh họa: Internet

Ăn sầu riêng thì nói không với hải sản!

Hải sản có tính hàn, trong khi sầu riêng có tính nóng, vậy nên việc ăn hai loại đồ ăn này với nhau là “đại kỵ”, sẽ khiến cho người ăn bị lạnh bụng, đi ngoài, tiêu chảy.

Hải sản như tôm, cua, ốc...dễ gây ngộ độc nếu ăn với sầu riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đã ăn sầu riêng thì không ăn thêm các loại thịt!

Sầu riêng ăn cùng với thịt bò, cừu, chó... sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi loại quả này chứa nhiều đường, kali, chất béo, glycemic. Trong khi đó, các loại thịt chứa nhiều protein và chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu.

Khi ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau sẽ khiến cholesterol trong cơ thể đột ngột tăng cao, dẫn đến quá tải cho mạch máu.

Nên tránh ăn các loại thịt sau khi ăn sầu riêng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn sầu riêng thì "bye bye" cà tím, vải, măng cụt!

Vải và măng cụt có tính nóng vậy khi kết hợp với sầu riêng sẽ khiến cơ thể khó chịu, bốc hỏa, tăng huyết áp.

Ngoài những thực phẩm này, bạn cũng không nên ăn sầu riêng với hẹ, cà tím và bí ngô, các gia vị cay nóng như ớt, tỏi… bởi chúng đều có tính nóng, gây bốc hỏa, bứt rứt khó chịu trong người, tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể.

Cũng nhớ 'né' ngay những loại rau quả này nhé - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không biết những điều cấm kỵ khi ăn và kết hợp như trên, sẽ khiến sầu riêng trở thành chất độc hại cho cơ thể bạn.