Bắt tạm giam đối tượng chém vợ 'hờ', đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Đời sống 01/09/2025 04:30

Công an đang thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi chém trọng thương người phụ nữ sống chung như vợ chồng với bị can.

Theo báo Người Lao Động, tối 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (63 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Công an đang thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi chém trọng thương người phụ nữ sống chung như vợ chồng với bị can.

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ 'hờ', đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng - Ảnh 1
Vụ cháy gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về tội hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng.

Nghi phạm gây ra vụ việc đang bị tạm giữ hình sự là ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ông Phúc bị thương và ngạt khói trong vụ cháy.

 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 22/8, sau khi cự cãi thì Phúc đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi).

Bà T. được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, Phúc châm lửa đốt nhà dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng nằm bên cạnh. Tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ 'hờ', đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy chợ ở Cà Mau. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 57 căn ki-ốt và hàng hóa của 31 tiểu thương với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Ông P., người đàn ông 63 tuổi sống trong khu chợ, được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau).

