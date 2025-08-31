Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều ra nguyên nhân vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong trong khu trọ tại tỉnh Hưng Yên.
- Tây Ninh: Phát hiện cô gái tử vong dưới kênh, bạn trai mất tích bí ẩn sau mâu thuẫn tình cảm
- Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên
Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 31/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu bé tử vong tại khu trọ thô Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh.
Trước đó, vào 8 giờ ngày 31/8, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.
Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó. Cạnh đó là bà V. (bà nội của hai cháu bé đang nguy kịch). Hiện trường có nhiều vết máu.
Theo thông tin báo Dân Việt, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh cho biết, 2 cháu bé tử vong được xác định sinh năm 2017, 2013, là con của một cặp vợ chồng thuê trọ tại thôn Nhạc Miễu.
Cặp vợ chồng này quê Hải Phòng, thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để 2 con nhỏ và người bà sinh sống. Khi kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện người bà có vết thương ở tay, hiện trường có nhiều vết máu, cặp vợ chồng lúc đó đi làm công ty không có nhà.
Về phía người bà, lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh cho biết, người này đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Như Quỳnh phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.