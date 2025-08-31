Sau mâu thuẫn tình cảm, cô gái 27 tuổi được phát hiện tử vong dưới kênh ở Tây Ninh, còn bạn trai đi cùng vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30/8, Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể một cô gái 27 tuổi cho gia đình đưa về lo hậu sự, sau khi được phát hiện trôi trên tuyến kênh nổi địa bàn xã.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân quê Phú Yên cũ, được phát hiện tử vong vào sáng cùng ngày. Người dân khi đi ngang qua đoạn kênh đã nhìn thấy thi thể trôi nổi, lập tức báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Trước đó vào tối 29/8, nạn nhân cùng bạn trai đến khu vực kênh thuộc xã Hậu Nghĩa để nói chuyện riêng. Tại đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, cô gái bỏ lại xe máy và đôi dép trên bờ rồi nhảy xuống kênh. Nam thanh niên đi cùng thấy bạn gái nhảy liền lao theo. Cả hai sau đó chìm xuống dòng nước.

Đến sáng hôm sau, thi thể cô gái bị nước đưa trôi về địa bàn xã Mỹ Hạnh, còn nam thanh niên đến nay vẫn chưa tìm thấy. Theo thông tin VOH, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), trong trường hợp xác định có hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác, cơ quan điều tra sẽ khởi tố tội “Giết người” với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra xác định đây là vụ việc do mâu thuẫn, dẫn đến hành vi tự sát, việc xử lý sẽ căn cứ vào tình tiết cụ thể. Công an xã Mỹ Hạnh khẳng định vẫn đang phối hợp cùng Công an xã Hậu Nghĩa và các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, đồng thời tích cực tìm kiếm nam thanh niên mất tích để làm rõ toàn bộ sự việc.

