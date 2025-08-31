TP.HCM: Va chạm với xe tải, xe máy văng bánh trước, thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ

Đời sống 31/08/2025 09:40

Cú đánh lái và phanh gấp khiến chiếc xe chúi đầu xuống đường, bánh trước văng ra xa. K. bị chiếc xe tải chạy hướng đối diện tông trúng, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 31/8, Công an TPHCM điều tra vụ tai nạn làm thiếu niên 16 tuổi lái xe máy va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Trước đó, lúc 20h18 ngày 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi ngã tư Miếu Ông Cù.

Khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước.

TP.HCM: Va chạm với xe tải, xe máy văng bánh trước, thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bạn đi cùng với K. cho biết, trước đó 2 người chạy xe máy đi Tân Uyên chơi, trên đường quay về thì K. gặp tai nạn.

Người dân ở hiện trường kể, 2 thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, ống pô xe nổ tiếng lớn. Nhận tin báo, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong thương tâm. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 9 giờ sáng ngày 6/8, xe tải biển số 49H-052.29 lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ Võ Trần Chí (thuộc phường Bình Tân), tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F1-681.58 đang lưu thông cùng chiều.

Va chạm khiến cô gái trẻ đi xe máy bị xe tải cán trúng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Người phụ nữ trung niên đi cùng xe máy may mắn thoát nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là HPN (18 tuổi). Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Cơ quan Công an đã trích xuất dữ liệu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Người phụ nữ chở con trên quốc lộ 26 ở Khánh Hòa va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

