Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Đời sống 30/08/2025 14:50

Một nam sinh lớp 6 bị cán tử vong trên Quốc lộ 1 nhưng phương tiện liên quan không dừng lại hiện trường.

Theo thông tin VOV, sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 1.Theo thông tin VOV, sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 29/8 trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy biển số 86B2-651.00 do L.H.K (14 tuổi, ngụ xã Bắc Bình) điều khiển chở theo sau em H.P.T (11 tuổi, học sinh lớp 6). Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều.

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV. 

Cú va chạm làm xe máy do em K điều khiển ngã xuống đường, em T ngồi sau bị té văng ra đường. Lúc này một xe ôtô cán ngang qua tử vong tại chỗ. Sau đó, xe ôtô này không dừng lại mà đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ va chạm khiến 1 học sinh tử vong. Cụ thể VietNamNet, khoảng 11h15’ trưa ngày 12/3, trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh thương vong.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 36N-08XX do tài xế Đặng Sỹ Tiến (SN 1990), trú khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, khi đến địa phận phường Phú Sơn thì bất ngờ va chạm với xe máy điện BKS 36AA- 361.XX (chưa xác định người điều khiển) trên xe chở theo hai học sinh lớp 8 của trường THCS Lê Lợi.

Cú va chạm khiến em N.Q.H. (SN 2011) tử vong tại chỗ, em N.V.A. (SN 2011) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Người phụ nữ chở con trên quốc lộ 26 ở Khánh Hòa va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Xã hội 4 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Video 5 giờ 32 phút trước
Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Video 5 giờ 36 phút trước
Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Xã hội 6 giờ 7 phút trước
Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Sống khỏe 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Đồng Tháp: Bắt thanh niên chuyên đi cướp giật 300 tờ vé số của người bán dạo

Đồng Tháp: Bắt thanh niên chuyên đi cướp giật 300 tờ vé số của người bán dạo

Đà Nẵng: Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy của người phụ nữ giữa ban ngày

Đà Nẵng: Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy của người phụ nữ giữa ban ngày

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng