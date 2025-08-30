Một nam sinh lớp 6 bị cán tử vong trên Quốc lộ 1 nhưng phương tiện liên quan không dừng lại hiện trường.

Theo thông tin VOV, sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 29/8 trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy biển số 86B2-651.00 do L.H.K (14 tuổi, ngụ xã Bắc Bình) điều khiển chở theo sau em H.P.T (11 tuổi, học sinh lớp 6). Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.

Cú va chạm làm xe máy do em K điều khiển ngã xuống đường, em T ngồi sau bị té văng ra đường. Lúc này một xe ôtô cán ngang qua tử vong tại chỗ. Sau đó, xe ôtô này không dừng lại mà đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ va chạm khiến 1 học sinh tử vong. Cụ thể VietNamNet, khoảng 11h15’ trưa ngày 12/3, trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh thương vong.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 36N-08XX do tài xế Đặng Sỹ Tiến (SN 1990), trú khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, khi đến địa phận phường Phú Sơn thì bất ngờ va chạm với xe máy điện BKS 36AA- 361.XX (chưa xác định người điều khiển) trên xe chở theo hai học sinh lớp 8 của trường THCS Lê Lợi.

Cú va chạm khiến em N.Q.H. (SN 2011) tử vong tại chỗ, em N.V.A. (SN 2011) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

