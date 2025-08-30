Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Đời sống 30/08/2025 04:30

Người phụ nữ chở con trên quốc lộ 26 ở Khánh Hòa va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Tân Định xác nhận tại địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 mẹ con tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã.Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Tân Định xác nhận tại địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 mẹ con tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã.

Theo thông tin ban đầu, gần 8h30 cùng ngày, anh P.H.C. (26 tuổi, trú tại xã Tân Định) điều khiển xe tải biển số 69C-011xx lưu thông hướng xã Tân Định đi xã Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã va chạm với xe máy do chị H. (38 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) chở cháu Q. (4 tuổi) đi cùng chiều.

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Tri. 

Vụ va chạm đã khiến chị H. và cháu Q. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong. Cụ thể theo báo Tiền Phong, chiều 9/6, Công an xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) đang phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, anh T.N.H. (44 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy chở theo vợ và con trai (8 tuổi) lưu thông trên Tỉnh lộ 8, hướng từ cầu vượt Củ Chi đi tỉnh Bình Dương.

Đến gần giao lộ Tỉnh lộ 8 - Nguyễn Thị Lắng (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), xe máy của anh H. không may va chạm với xe đầu kéo container biển số tỉnh Tây Ninh đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến gia đình anh H. cùng xe máy ngã xuống đường. Vụ tai nạn đã làm vợ và con trai của anh H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nằm giữa 2 làn đường.

