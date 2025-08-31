Bà nội của em H và em K là bà MTV (60 tuổi, quê xã Yết Kiêu) bị thương nặng và đã được đưa đến BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 31/8, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến hai anh em ruột tử vong và bà nội của hai cháu bị thương nặng tại nhà trọ ở Hưng Yên. Danh tính hai anh em là NTH (12 tuổi) và em NMK (8 tuổi) quê thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng. Bà nội của em H và em K là bà MTV (60 tuổi, quê xã Yết Kiêu) bị thương nặng và đã được đưa đến BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 31/8, Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể cháu bé tử vong tại mương nước thuộc địa phận thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh. Qua xác minh, xác định thi thể là cháu K. Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, bố của em K và em H), tối 30/8, anh có đưa hai con sang phòng trọ của bà nội là bà Vân-đang trọ tại thôn Nhạc Miếu (xã Như Quỳnh) để ngủ. Công an và người thân kiểm tra tại phòng trọ phát hiện cháu H đã tử vong trong phòng, bà Vân bị thương nặng.

Được biết, thời gian qua vợ chồng anh Phương từ Hải Phòng lên Hưng Yên làm công nhân ở khu công nghiệp. Vợ chồng anh Phương thuê 2 phòng trọ để vợ chồng anh cùng hai con và bà nội ở. Theo thông tin báo Người Lao Động, quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối. Khu vực nhà trọ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Như đã đưa tin, sáng nay, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu nên đã báo công an. Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. Người mẹ tiếp tục ngất lịm khi thấy đứa con thứ hai là cháu H tử vong trong phòng trọ, bà Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng. Công an xã Như Quỳnh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

