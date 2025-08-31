Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Đời sống 31/08/2025 22:53

Bà nội của em H và em K là bà MTV (60 tuổi, quê xã Yết Kiêu) bị thương nặng và đã được đưa đến BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 31/8, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến hai anh em ruột tử vong và bà nội của hai cháu bị thương nặng tại nhà trọ ở Hưng Yên.Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 31/8, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến hai anh em ruột tử vong và bà nội của hai cháu bị thương nặng tại nhà trọ ở Hưng Yên.

Danh tính hai anh em là NTH (12 tuổi) và em NMK (8 tuổi) quê thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng. Bà nội của em H và em K là bà MTV (60 tuổi, quê xã Yết Kiêu) bị thương nặng và đã được đưa đến BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu.

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 31/8, Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể cháu bé tử vong tại mương nước thuộc địa phận thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh. Qua xác minh, xác định thi thể là cháu K.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, bố của em K và em H), tối 30/8, anh có đưa hai con sang phòng trọ của bà nội là bà Vân-đang trọ tại thôn Nhạc Miếu (xã Như Quỳnh) để ngủ. Công an và người thân kiểm tra tại phòng trọ phát hiện cháu H đã tử vong trong phòng, bà Vân bị thương nặng.

Được biết, thời gian qua vợ chồng anh Phương từ Hải Phòng lên Hưng Yên làm công nhân ở khu công nghiệp. Vợ chồng anh Phương thuê 2 phòng trọ để vợ chồng anh cùng hai con và bà nội ở. Theo thông tin báo Người Lao Động, quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc - Ảnh 2
Khu vực nhà trọ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, sáng nay, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu nên đã báo công an. Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. Người mẹ tiếp tục ngất lịm khi thấy đứa con thứ hai là cháu H tử vong trong phòng trọ, bà Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng. Công an xã Như Quỳnh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Xem thêm
Từ khóa:   bà nội sát hại cháu tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Đời sống 58 phút trước
Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Video 4 giờ 39 phút trước
Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Video 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Đời sống 6 giờ 35 phút trước
Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Đời sống 7 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể người đàn ông đi xe máy rơi xuống kênh thủy lợi

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể người đàn ông đi xe máy rơi xuống kênh thủy lợi

Điểm nào là “góc vàng” để ngắm máy bay trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9?

Điểm nào là “góc vàng” để ngắm máy bay trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9?

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch