Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Đời sống 31/08/2025 21:53

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà nội là nghi phạm ra tay sát hại 2 cháu bé.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 31/8, tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên), người dân bất ngờ phát hiện thi thể cháu N.M.K. (SN 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng).

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện cháu bé tử vong. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định tối ngày 30/8, anh N.V.P. (SN 1990, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa hai con là cháu N.M.K. và cháu N.M.H (SN 2013) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (SN 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong, bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành - Ảnh 2
Thi thể cháu N.M.H. được phát hiện trong phòng trọ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như trước đó báo VietNamNet, vào 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng. Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó. 

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, hai cháu nhỏ này sinh năm 2013 và 2017, là con của 1 cặp vợ chồng quê TP Hải Phòng, tới đây thuê trọ để làm công nhân. Cặp vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng ở.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, vợ chồng này đã đi làm ở công ty, trong phòng trọ có người bà bị vết thương rạch ở tay. Hiện trường có nhiều vết máu.

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều ra nguyên nhân vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong trong khu trọ tại tỉnh Hưng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   2 cháu bé tử vong ở Hưng Yên tin mới tin đới sống

TIN MỚI NHẤT

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Đời sống 57 phút trước
Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Cuối ngày hôm nay (1/9/2025), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố bị thương ở đầu, tay và chân

Video 4 giờ 39 phút trước
Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Video 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phất lên giàu sụ, tài lộc ào về như mưa, vận trình sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Đời sống 6 giờ 34 phút trước
Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Đời sống 7 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 20h ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, bà nội nghi sát hại 2 cháu rồi tự tử nhưng bất thành

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ "hờ", đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Bà nội bị thương, nguy kịch đang cấp cứu bất ngờ cho lời khai sốc

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể người đàn ông đi xe máy rơi xuống kênh thủy lợi

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể người đàn ông đi xe máy rơi xuống kênh thủy lợi

Điểm nào là “góc vàng” để ngắm máy bay trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9?

Điểm nào là “góc vàng” để ngắm máy bay trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9?

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch

Hưng Yên: Điều tra vụ 2 trẻ em tử vong bất thường tại khu trọ, bà nội đang nguy kịch