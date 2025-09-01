Đây là loại rau gia vị có nhiều lợi ích cho sức khỏe, Việt Nam có nhiều mà ít người biết tận dụng

Ăn lá hẹ rất bổ dưỡng vì loại rau này chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Chỉ cần bạn biết cách tiêu thụ một cách khoa học, hợp lý, rau hẹ sẽ góp phần giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể nói chung và một số hệ cơ quan quan trọng của cơ thể nói riêng.

Theo nghiên cứu, trong lá hẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, vừa tốt cho giấc ngủ vừa hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho xương. Thậm chí, một số chất hóa học trong hẹ còn được cho là có tác dụng chống ung thư, tuy nhiên điều này vẫn cần phải được nghiên cứu nhiều hơn.

Hẹ là cây rau rất dễ nhận biết với chiều dài khoảng 20 - 40cm, có mùi thơm đặc trưng. Loại cây này vừa dễ trồng, lại không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc. Bạn có thể gieo hoặc trồng hẹ bằng cây con một lần là sau đó thu hoạch nhiều đợt trong nhiều năm. Có khoảnh rau hẹ trong nhà, bạn vừa có thể sử dụng làm rau ăn lại vừa phát huy tác dụng chữa bệnh khi cần.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn hẹ bạn không lo tăng cân gì loại lá này chứa ít calo song lại có vô số lợi chất dinh dưỡng, điển hình như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nếu muốn tận dụng tối đa những lợi ích từ lá hẹ, bạn nên ăn hẹ thường xuyên và đúng cách.

Công dụng của lá hẹ đối với sức khỏe

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người và lá hẹ chính là một "vị cứu tinh" tự nhiên. Hẹ chứa allicin, một hợp chất lưu huỳnh có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Allicin cũng giúp giãn mạch máu, làm giảm huyết áp và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá hẹ rất giàu chất xơ, một thành phần thiết yếu giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Không chỉ vậy, chất xơ trong hẹ còn hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện quá trình hấp thụ dinh dưỡng.

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của lá hẹ là khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Các hợp chất lưu huỳnh trong hẹ, đặc biệt là allicin, đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung hẹ và các loại rau cùng họ như hành, tỏi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì xương chắc khỏe

Để có một hệ xương khớp khỏe mạnh, vitamin K là một dưỡng chất không thể thiếu. Lá hẹ chứa một lượng đáng kể vitamin K, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình khoáng hóa xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Việc thường xuyên ăn hẹ có thể giúp duy trì mật độ xương và phòng ngừa các bệnh liên quan đến xương khớp.