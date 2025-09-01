Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Đời sống 01/09/2025 14:33

Anh V nằm trên ghế sofa, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại. Lúc này, trời đang mưa to kèm theo sấm sét. Trong lúc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, anh V bị điện giật, dẫn đến thương tích nặng.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 1/9, UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị điện giật tử vong do vừa sạc vừa dùng điện thoại. Nạn nhân được xác định là anh T.Q.V (trú tại phường Sông Cầu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/8, anh V nằm trên ghế sofa, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại. Lúc này, trời đang mưa to kèm theo sấm sét.

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong - Ảnh 1
Một thanh niên vừa tử vong do dùng điện thoại khi đang sạc pin. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trong lúc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, anh V bị điện giật, dẫn đến thương tích nặng. 

Theo thông tin báo Dân Trí, nạn nhân lập tức được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu nhưng đã tử vong trong đêm.

"Nạn nhân tử vong do điện giật hay do sét đánh chúng tôi chưa xác định chính xác. Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi, đề nghị đưa về nhà để tổ chức mai táng", vị lãnh đạo UBND phường Sông Cầu cho hay.

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Người đàn ông 40 tuổi bị khởi tố vì vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam sinh tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ do điện giật.

Từ khóa:   điện giật tử vong tin mới tin đời sống

