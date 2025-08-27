Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Đời sống 27/08/2025 10:27

Người đàn ông 40 tuổi bị khởi tố vì vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam sinh tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ do điện giật.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 27/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Trước đó, tối 25/4, trong chương trình văn nghệ do Trường THCS TT.Ba Tơ (ở xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) tổ chức, em T.C.T (15 tuổi, học sinh lớp 9) không may bị điện giật tử vong.

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng - Ảnh 1
Khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại sân khấu bị rò rỉ điện. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân em T. tử vong là do điện giật.

Theo cơ quan công an, khi tổ chức văn nghệ, Trường THCS TT.Ba Tơ có thuê đơn vị tổ chức sự kiện. Ông Tạ Hoàng Nguyên tiếp nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện hạng mục ánh sáng cho sân khấu. Thời điểm diễn văn nghệ trời có mưa. Một số học sinh phát hiện khu vực biểu diễn có điện bị rò rỉ và cũng đã báo cho nhà trường. Đến tiết mục có T. tham gia thì em bị điện giật tử vong.

Như trước đó VOV đưa tin, tối qua (25/4), Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức biểu diễn văn nghệ. Khoảng 21 giờ 40 phút, trong lúc di chuyển từ sân khấu xuống thì em T.C.T. , học sinh lớp 9 của trường này vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật. Do sự việc xảy ra nhanh, bất ngờ nên lúc đó có nhiều người chứng kiến cũng không kịp xử lý tình huống, em T. đã tử vong ngay sau đó.

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. 

Sau khi xảy ra sự cố, Ban Giám hiệu nhà trường, gia đình đã trình báo sự việc đến Công an thị trấn Ba Tơ. Qua kiểm tra hiện trường, Công an xác định hệ thống đèn led phục vụ buổi biểu diễn văn nghệ bị rò rỉ điện dẫn đến vụ tai nạn. Nạn nhân đã tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể. Ông Phạm Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, địa phương đã cử các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình và yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quảng Ngãi: Nam sinh bị điện giật tử vong thương tâm khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Quảng Ngãi: Nam sinh bị điện giật tử vong thương tâm khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Nạn nhân là em T.C.T. (SN 2010), học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Tơ. Trong lúc diễn văn nghệ, nam sinh chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật tử vong. 

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh bị điện giật tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Đời sống 25 phút trước
Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Đời sống 28 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Đời sống 46 phút trước
Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Sao quốc tế 51 phút trước
Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận

Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận