Người đàn ông 40 tuổi bị khởi tố vì vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam sinh tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ do điện giật.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 27/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ. Trước đó, tối 25/4, trong chương trình văn nghệ do Trường THCS TT.Ba Tơ (ở xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) tổ chức, em T.C.T (15 tuổi, học sinh lớp 9) không may bị điện giật tử vong.

Khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Ảnh: Báo Thanh Niên. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại sân khấu bị rò rỉ điện. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân em T. tử vong là do điện giật. Theo cơ quan công an, khi tổ chức văn nghệ, Trường THCS TT.Ba Tơ có thuê đơn vị tổ chức sự kiện. Ông Tạ Hoàng Nguyên tiếp nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện hạng mục ánh sáng cho sân khấu. Thời điểm diễn văn nghệ trời có mưa. Một số học sinh phát hiện khu vực biểu diễn có điện bị rò rỉ và cũng đã báo cho nhà trường. Đến tiết mục có T. tham gia thì em bị điện giật tử vong.

Như trước đó VOV đưa tin, tối qua (25/4), Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức biểu diễn văn nghệ. Khoảng 21 giờ 40 phút, trong lúc di chuyển từ sân khấu xuống thì em T.C.T. , học sinh lớp 9 của trường này vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật. Do sự việc xảy ra nhanh, bất ngờ nên lúc đó có nhiều người chứng kiến cũng không kịp xử lý tình huống, em T. đã tử vong ngay sau đó. Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. Sau khi xảy ra sự cố, Ban Giám hiệu nhà trường, gia đình đã trình báo sự việc đến Công an thị trấn Ba Tơ. Qua kiểm tra hiện trường, Công an xác định hệ thống đèn led phục vụ buổi biểu diễn văn nghệ bị rò rỉ điện dẫn đến vụ tai nạn. Nạn nhân đã tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể. Ông Phạm Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, địa phương đã cử các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình và yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.

