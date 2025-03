Chiều 20/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, tại địa phương có trường hợp học sinh cấp 2 bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/3, Công an xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể em V.C.H. (SN 2010, ngụ ấp An Thùy, xã An Ninh Tây) cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 13h chiều 19.3, em V.C.H (15 tuổi, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đang là học sinh lớp 9, Trường THCS An Ninh, vừa tắm xong chuẩn bị thay quần áo để đến trường.

Do điện thoại đang sạc pin, tay em H còn ướt nhưng vẫn cầm rút dây ra khỏi ổ cắm điện, bất ngờ bị điện giật té xuống nền gạch, sau đó đã tử vong.



Gia cảnh của H. hết sức khó khăn, mọi người phải chung tay quyên góp lo hậu sự cho em - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Ban Giám hiệu Trường THCS An Ninh, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em H luôn cố gắng học tập, đạt học sinh giỏi, ngoan hiền, được thầy cô và các bạn rất quý mến.

Một số người cùng ấp đã tổ chức vận động, quyên góp giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

