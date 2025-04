Nạn nhân là em T.C.T. (SN 2010), học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Tơ. Trong lúc diễn văn nghệ, nam sinh chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 26/4, ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận sự việc một nam sinh bị điện giật tử vong trong lúc diễn văn nghệ. Nạn nhân là em T.C.T. (SN 2010).

Thông tin ban đầu, tối 25/4, Trường THCS Ba Tơ tổ chức biểu diễn văn nghệ. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, em T.C.T. cùng bạn đang biểu diễn trên sân khấu thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Em T. vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật. Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không kịp cứu em T.. Nạn nhân tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể.

Sự việc được trình báo công an. Kiểm tra hiện trường, công an xác định hệ thống đèn phục vụ buổi biểu diễn văn nghệ bị rò rỉ điện dẫn đến vụ tai nạn. Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ việc.

Thời gian gần đây cũng xảy ra những vụ tai nạn tử vong do điện mà nạn nhân là đối tượng học sinh. Trước đó trên địa bàn tỉnh Long An, một học sinh bị điện giật tử vong khi rút điện thoại đang sạc khi tay còn ướt.

Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, khoảng 13h chiều 19/3, em V.C.H (15 tuổi, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đang là học sinh lớp 9, Trường THCS An Ninh, vừa tắm xong chuẩn bị thay quần áo để đến trường.

Do điện thoại đang sạc pin, tay em H còn ướt nhưng vẫn cầm rút dây ra khỏi ổ cắm điện, bất ngờ bị điện giật té xuống nền gạch, sau đó đã tử vong.

