Vào khoảng 17h30 ngày 25/8, trong lúc cháu N.C.N. (SN 2012) vừa tắm xong, người còn ướt, vô tình chạm vào đoạn dây điện trong nhà bị hở dẫn đến bị điện giật.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 26/8, ông Nguyễn Ngọc Hiểu - Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận thông tin trên.

Theo đó, khoảng 18h ngày 25/8, khi đang ở nhà, bà N.T.C. (SN 1953) và cháu của mình là N.C.N. (đang học tại trường THCS Thiệu Nguyên) không may bị điện giật, dẫn đến tử vong.

Hiện, gia đình đang lo hậu sự cho hai nạn nhân.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa tới thăm hỏi, động viên gia đình - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, hôm 24/8, trên địa bàn xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn điện giật thương tâm, khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 17h, ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và con bơm nước vào túi nilon đặt lên mái nhà để gia cố chống bão số 5. Trong lúc làm việc trên mái nhà, cả ba người bất ngờ bị điện giật do đường dây điện rò rỉ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân lập tức ngắt điện, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Sáu không qua khỏi, vợ và con ông bị thương nặng đang được điều trị.

