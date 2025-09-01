Theo báo Lao Đông , Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa, trong đó, 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - trái tim Thủ đô, trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2.9.2025.

4 điểm còn lại được triển khai tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

TP. Hồ Chí Minh sẽ có 4 điểm bắn

Cùng thời điểm, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ rực sáng với 4 điểm bắn pháo hoa gồm 3 trận địa tầm cao và 1 trận địa tầm thấp.

Trong đó, các điểm bắn tầm cao dự kiến diễn ra tại:

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu)

Điểm bắn tầm thấp duy nhất được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Cũng như Hà Nội, thời lượng trình diễn pháo hoa tại TP. Hồ Chí Minh sẽ kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc Khánh 2/9. Ảnh: Báo Lao Đồng.

Hưng Yên

Tại Hưng Yên, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025) sẽ diễn ra từ 20h - 21h ngày 2.9 tại khu vực Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến và Công viên Kỳ Bá, phường Trần Lãm.

Quảng Ninh

Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm cao với chủ đề "Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước" diễn ra từ 20h ngày 29.8 tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy.

Hải Phòng

Tại Hải Phòng, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối ngày 2.9.

Hải Phòng cũng tổ chức bắn pháo hoa nổ trong Chương trình tại Quảng trường Nhà hát Thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối cùng ngày 2.9.

Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” sẽ bắt đầu từ 20h, ngày 2.9 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Sau chương trình nghệ thuật, Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21h30 đến 21h45.

Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đồng ý việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Theo đó, chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra từ 19h45 - 21h ngày 2.9, tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, sau đó là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu lúc 21h ngày 2.9.2025, thời lượng bắn không quá 15 phút.

Quảng Trị

Bắt đầu muộn hơn lúc 21h50 ngày 2.9, Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà) sau chương trình nghệ thuật “Quảng Trị – Hội tụ và tỏa sáng”.

Gia Lai

Tỉnh Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào lúc 21h30 ngày 2.9, ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

An Giang

UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2.9 tại phường Rạch Giá và đặc khu Phú Quốc.

Đồng Nai

Theo kế hoạch, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2.9 và bắn pháo hoa nghệ thuật tại công viên Quảng trường tỉnh (phường Tân Triều) và hồ Suối Cam (phường Bình Phước).

Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ ngày 2.9 tại khu vực trung tâm của 2 phường Long An và Tân Ninh để thuận lợi cho người dân theo dõi. Dự kiến sẽ có 120 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút mỗi điểm.

Cần Thơ

TP. Cần Thơ dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 21h30 ngày 2/9 tại 3 địa điểm:

Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm cao.

Công viên Xà No, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm thấp.

Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm thấp.

Cà Mau

Cà Mau sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 2.9.

Theo báo Dân Trí, sáng 1/9, Bộ Tư lệnh TPHCM thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn (điểm đầu hầm vượt sông, phường An Khánh) để phục vụ bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, quân đội bố trí 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Thời điểm bắn pháo hoa dự kiến từ 21h ngày 2/9, kéo dài khoảng 15 phút.

Ngoài địa điểm trên, TPHCM còn tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu (mỗi điểm 500 quả pháo hoa tầm cao, 60 dàn tầm thấp). Ngoài ra, một điểm pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian bắn pháo hoa, Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) thông báo hạn chế xe cộ trên một số tuyến đường.

Tại trung tâm thành phố, từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9, lực lượng chức năng sẽ cấm xe cộ trên các tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội), Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng) và nhiều tuyến đường khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cấm phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu: Thủ Thiêm, Bình Lợi, Bình Triệu, Calmette, Ông Lãnh, Phú Mỹ và nhiều cây cầu trên địa bàn.

Tại phường Bình Dương, từ 18h ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, lực lượng chức năng cũng sẽ cấm xe ở một phần đường Hùng Vương, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng.

Tại phường Vũng Tàu, lực lượng chức năng sẽ cấm xe ở đường Thùy Vân và nhiều tuyến đường lân cận từ 15h ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa.