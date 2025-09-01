Khoảng 7 giờ 45 phút, Công an xã Như Quỳnh nhận được tin báo về thi thể N.M.K dưới sông trong khu trọ. Được biết, tối 30.8, bố đẻ các cháu đưa hai con sang phòng trọ của bà nội để ngủ. Sáng 31.8, lực lượng công an phát hiện N.T.H đã tử vong trong phòng; bà V bị thương nặng. Hiện trường có nhiều vết máu.

Theo thông tin báo Lao Động , sáng 31/8, người dân phát hiện hai cháu bé tử vong tại nhà trọ thuộc thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân gồm N.M.K (sinh năm 2017) và N.T.H (sinh năm 2013). Bà nội của các cháu, bà M.T.V (sinh năm 1965), bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

Trao đổi với phóng viên, trưởng thôn Phương Xá cho biết, gia đình các cháu đã rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương.

Qua xác minh, hai cháu là con của vợ chồng quê thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng, thuê trọ tại đây để làm công nhân. Gia đình thuê hai phòng: một phòng cho hai con và bà nội, một phòng cho vợ chồng ở. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng đi làm tại công ty.

“Gia đình họ đi làm kinh tế từ hơn chục năm nay, hiện không còn nhà cửa ở địa phương. Họ rời quê từ khi bố cháu còn chưa lập gia đình. Trưa nay, gia đình báo sẽ đưa hai cháu về quê chôn cất nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch” - trưởng thôn Phương Xá cho hay.

Thông tin này khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của hai cháu nhỏ.

Hiện Công an xã Như Quỳnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, điều tra ban đầu xác định tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú xã Yết Kiêu) đưa hai con là cháu K. và cháu H. (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội các cháu là Mai Thị Vân (SN 1965) ở thôn Nhạc Miếu chơi.

Hiện trường vụ an mạng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Đến sáng 31/8, người dân thôn Nhạc Miếu phát hiện thi thể cháu K. trên sông. Sau khi kiểm tra phòng trọ của bà Vân, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể cháu H.. Ngoài ra tại đây có bà Vân trong tình trạng bị thương.

Quá trình làm việc với công an, bà Vân khai do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại hai cháu nội rồi tự tử nhưng bất thành.

Bà Vân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục làm rõ vụ án đang gây rúng động dư luận địa phương này.