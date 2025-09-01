Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Đời sống 01/09/2025 10:52

Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của hai cháu nhỏ.

Theo thông tin báo Lao Động, sáng 31/8, người dân phát hiện hai cháu bé tử vong tại nhà trọ thuộc thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân gồm N.M.K (sinh năm 2017) và N.T.H (sinh năm 2013). Bà nội của các cháu, bà M.T.V (sinh năm 1965), bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

Khoảng 7 giờ 45 phút, Công an xã Như Quỳnh nhận được tin báo về thi thể N.M.K dưới sông trong khu trọ. Được biết, tối 30.8, bố đẻ các cháu đưa hai con sang phòng trọ của bà nội để ngủ. Sáng 31.8, lực lượng công an phát hiện N.T.H đã tử vong trong phòng; bà V bị thương nặng. Hiện trường có nhiều vết máu.

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương - Ảnh 1
Thông tin 2 cháu bé tử vong ở Hưng Yên khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Ành: Báo Lao Động.

Qua xác minh, hai cháu là con của vợ chồng quê thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng, thuê trọ tại đây để làm công nhân. Gia đình thuê hai phòng: một phòng cho hai con và bà nội, một phòng cho vợ chồng ở. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng đi làm tại công ty.

Trao đổi với phóng viên, trưởng thôn Phương Xá cho biết, gia đình các cháu đã rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương.

“Gia đình họ đi làm kinh tế từ hơn chục năm nay, hiện không còn nhà cửa ở địa phương. Họ rời quê từ khi bố cháu còn chưa lập gia đình. Trưa nay, gia đình báo sẽ đưa hai cháu về quê chôn cất nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch” - trưởng thôn Phương Xá cho hay.

Thông tin này khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của hai cháu nhỏ.

Hiện Công an xã Như Quỳnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, điều tra ban đầu xác định tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú xã Yết Kiêu) đưa hai con là cháu K. và cháu H. (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội các cháu là Mai Thị Vân (SN 1965) ở thôn Nhạc Miếu chơi.

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương - Ảnh 2
Hiện trường vụ an mạng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến sáng 31/8, người dân thôn Nhạc Miếu phát hiện thi thể cháu K. trên sông. Sau khi kiểm tra phòng trọ của bà Vân, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể cháu H.. Ngoài ra tại đây có bà Vân trong tình trạng bị thương.

Quá trình làm việc với công an, bà Vân khai do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại hai cháu nội rồi tự tử nhưng bất thành.

Bà Vân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục làm rõ vụ án đang gây rúng động dư luận địa phương này.

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   bà sát hại cháu 2 cháu bé tử vong ở Hưng Yên tin mới

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 52 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy