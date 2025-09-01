Công an xã Quảng Ninh, Công an phường Đồng Sơn và Công an phường Đồng Thuận đã bắt giữ Hà Tuấn Phi (SN 2008, trú thôn Phúc Duệ, xã Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo báo Người Lao Động, ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ nghi phạm Hà Tuấn Phi (17 tuổi, ở xã Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Hà Tuấn Phi (17 tuổi, ở xã Quảng Ninh) và tăng vật. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Chị Trần Thị Thu L. (ở xã Trường Ninh) đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Quảng Trị trình báo việc bị cướp trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua rừng tràm thôn Lệ Kỳ, xã Quảng Ninh.

Khoảng 15 giờ ngày 30/8, khi dừng xe nghe điện thoại, chị L. bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, bóp cổ, khống chế và lục soát.

Do lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, chị L. buộc phải đưa cho kẻ này chiếc Samsung S21 và đọc mật khẩu theo yêu cầu.

Nghi phạm Hà Tuấn Phi bị bắt. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, chỉ sau 3 giờ nhận tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ và bắt giữ Phi, đồng thời thu hồi tang vật. Tại cơ quan điều tra, Phi khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản, sau đó mang điện thoại đi tiêu thụ với giá 520.000 đồng.

