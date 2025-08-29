An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 29/08/2025 16:38

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị khẩn trương truy xét nóng. Chỉ chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thành Trung.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 29/8, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, ngụ ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) về tội "cướp tài sản".

Trước đó ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang về vụ "cướp tài sản" xảy ra cùng ngày tại ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn.

Nạn nhân được xác định là Chau Sa Rươnl (41 tuổi, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) làm nghề chạy xe ôm, đã bị người lạ mặt điều đến khu vực vắng người qua lại đâm hàng chục nhát rồi cướp xe máy. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không để lại dấu vết vật chứng gì.

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, ngụ ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.  

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm "giết người và cướp tài sản" nên lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các địa phương truy bắt hung thủ để trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Thành Trung.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân. Tối 24/8, vừa trở về thăm bạn gái ở phường Thới Long (TP. Cần Thơ), Trung bị trinh sát ập đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Điều tra ban đầu cho thấy, Trung không nghề nghiệp, sống lang thang. Ngày 26/7, Trung đến khu vực Núi Cấm (An Giang) cúng viếng rồi thuê anh Chau Sa Rươnl (hành nghề xe ôm) chở về Núi Sập, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trên đường đi, do nợ nần và lo không có tiền trả, Trung nảy sinh ý định cướp xe. Đến rạng sáng 27/7, Trung dụ anh Rươnl chạy vào đoạn đường nông thôn vắng người ở ấp Kiên Hảo, hai bên là ruộng lúa. Khi nạn nhân vừa dừng xe, Trung bất ngờ rút kéo đâm liên tiếp hàng chục nhát khiến anh Rươnl gục tại chỗ. Sau đó, Trung cướp xe máy bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Trung mở cốp xe phát hiện thêm giấy tờ tùy thân và tiền mặt, rồi mang xe đi cầm được 5 triệu đồng trước khi lẩn trốn. May mắn, anh Rươnl được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý Trung theo quy định pháp luật.

Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt

Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt

Nghi phạm được xác định là người đàn ông tên N.Q.H (51 tuổi), sống ở phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm tài xế cướp xe tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 3 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 32 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 47 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 53 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'