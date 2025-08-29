Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị khẩn trương truy xét nóng. Chỉ chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thành Trung.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 29/8, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, ngụ ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) về tội "cướp tài sản". Trước đó ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang về vụ "cướp tài sản" xảy ra cùng ngày tại ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn.

Nạn nhân được xác định là Chau Sa Rươnl (41 tuổi, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) làm nghề chạy xe ôm, đã bị người lạ mặt điều đến khu vực vắng người qua lại đâm hàng chục nhát rồi cướp xe máy. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không để lại dấu vết vật chứng gì. Đối tượng Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, ngụ ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm "giết người và cướp tài sản" nên lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các địa phương truy bắt hung thủ để trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Thành Trung. Theo thông tin báo Tiền Phong, sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân. Tối 24/8, vừa trở về thăm bạn gái ở phường Thới Long (TP. Cần Thơ), Trung bị trinh sát ập đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Điều tra ban đầu cho thấy, Trung không nghề nghiệp, sống lang thang. Ngày 26/7, Trung đến khu vực Núi Cấm (An Giang) cúng viếng rồi thuê anh Chau Sa Rươnl (hành nghề xe ôm) chở về Núi Sập, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang Trên đường đi, do nợ nần và lo không có tiền trả, Trung nảy sinh ý định cướp xe. Đến rạng sáng 27/7, Trung dụ anh Rươnl chạy vào đoạn đường nông thôn vắng người ở ấp Kiên Hảo, hai bên là ruộng lúa. Khi nạn nhân vừa dừng xe, Trung bất ngờ rút kéo đâm liên tiếp hàng chục nhát khiến anh Rươnl gục tại chỗ. Sau đó, Trung cướp xe máy bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Trung mở cốp xe phát hiện thêm giấy tờ tùy thân và tiền mặt, rồi mang xe đi cầm được 5 triệu đồng trước khi lẩn trốn. May mắn, anh Rươnl được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý Trung theo quy định pháp luật.

