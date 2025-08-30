Đà Nẵng: Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy của người phụ nữ giữa ban ngày

Đời sống 30/08/2025 09:55

Bắt giữ Dư Đình Trí (SN 2005, quê An Giang, tạm trú tại phường An Hải) – đối tượng dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 29/8, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ cướp tài sản táo tợn do Dư Đình Trí (20 tuổi, quê An Giang; tạm trú phường An Hải) thực hiện.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/8, Tổ tuần tra 113 Công an phường An Hải nhận tin báo khẩn cấp về vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là chị N.T.L. (21 tuổi, trú phường Hòa Khánh) bị nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp xe máy cùng nhiều tài sản cá nhân.

Đà Nẵng: Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy của người phụ nữ giữa ban ngày - Ảnh 1
Đối tượng Dư Đình Trí. Ảnh: VTC News. 

Theo thông tin báo Dân Việt, chỉ sau ít phút, công an đã bắt giữ Dư Đình Trí tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Honda Wave Alpha, 1 túi xách màu đen chứa máy tính xách tay MSI và tai nghe không dây, cùng 1 con dao.

Qua đấu tranh, Trí thừa nhận mang theo dao để thực hiện hành vi cướp nhằm có tiền di chuyển vào TP.HCM. Trước khi thực hiện vụ cướp trên vài phút, Trí còn liều lĩnh đột nhập quầy trái cây tại số 03 Hà Bổng và trộm 178.000 đồng. Hành vi trộm cắp của Trí bị chủ quầy phát hiện và y đã bỏ chạy.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị khẩn trương truy xét nóng. Chỉ chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thành Trung.

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Đồng Tháp: Bắt thanh niên chuyên đi cướp giật 300 tờ vé số của người bán dạo

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

