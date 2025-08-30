Bắt giữ Dư Đình Trí (SN 2005, quê An Giang, tạm trú tại phường An Hải) – đối tượng dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 29/8, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ cướp tài sản táo tợn do Dư Đình Trí (20 tuổi, quê An Giang; tạm trú phường An Hải) thực hiện.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/8, Tổ tuần tra 113 Công an phường An Hải nhận tin báo khẩn cấp về vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là chị N.T.L. (21 tuổi, trú phường Hòa Khánh) bị nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp xe máy cùng nhiều tài sản cá nhân.

Đối tượng Dư Đình Trí. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin báo Dân Việt, chỉ sau ít phút, công an đã bắt giữ Dư Đình Trí tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Honda Wave Alpha, 1 túi xách màu đen chứa máy tính xách tay MSI và tai nghe không dây, cùng 1 con dao.

Qua đấu tranh, Trí thừa nhận mang theo dao để thực hiện hành vi cướp nhằm có tiền di chuyển vào TP.HCM. Trước khi thực hiện vụ cướp trên vài phút, Trí còn liều lĩnh đột nhập quầy trái cây tại số 03 Hà Bổng và trộm 178.000 đồng. Hành vi trộm cắp của Trí bị chủ quầy phát hiện và y đã bỏ chạy.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

