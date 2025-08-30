Đồng Tháp: Bắt thanh niên chuyên đi cướp giật 300 tờ vé số của người bán dạo

Đời sống 30/08/2025 12:37

Nhận tin báo, Công an xã An Thạnh Thủy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến hiện trường điều tra vụ việc.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 29/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ cướp giật vé số tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 29/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ cướp giật vé số tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 25/8, ông Đinh Văn Một (69 tuổi, ngụ ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường tỉnh 877B hướng từ quốc lộ 50 về xã Bình Ninh để bán vé số.

Đồng Tháp: Bắt thanh niên chuyên đi cướp giật 300 tờ vé số của người bán dạo - Ảnh 1
Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng cướp giật vé số người bán vé số. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy, có một thanh niên chạy xe máy không rõ biển số áp sát và giật cọc vé số (khoảng 330 tờ) của ông Một rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo VOV, ông Một trình báo vụ việc đến cơ quan Công an. Nhận được tin báo, công an xã An Thạnh Thủy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh. Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26/8, công an xã An Thạnh Thủy mời làm việc đối tượng Đoàn An Tâm (sinh năm 2005, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc, Tâm khai nhận vào khoảng 13 giờ ngày 25/8, nghi phạm điều khiển xe mô tô biển số 83F5-6822 thực hiện hành vi cướp giật vé số của ông Một. Sau đó, Tâm đem vé số chiếm đoạt được đến phường Mỹ Tho và bán lại cho một số người bán vé số dạo trên đường được tổng cộng số tiền hơn 1 triệu đồng. Số tiền này, Tâm dùng để tiêu xài cá nhân và còn lại 400.000 đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra mở rộng, Tâm còn khai nhận thực hiện 3 vụ cướp giật vé số trên địa bàn xã tỉnh Đồng Tháp. Hiện Tâm đang bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ "Bé trai 13 tuổi bị cô ruột đánh đập liên tiếp do không bán hết vé số", chiều 30/7, tại cuộc họp cơ quan báo, đài quý II năm 2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể vụ việc.

