Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường

Đời sống 24/04/2026 07:00

Chỉ trong vòng 24 giờ sau ca phẫu thuật thay khớp gối, bệnh nhân đã có thể đứng dậy và tập đi - điều mà trước đây có thể mất đến vài ngày, thậm chí cả tuần. Bí quyết nằm ở robot CORI từ Mỹ, vừa được Vinmec Hạ Long đưa vào ứng dụng chính thức.

Điều này giúp người dân Quảng Ninh lần đầu tiên có thể tiếp cận công nghệ thay khớp chính xác từng milimet ngay tại địa phương, mà chi phí không cao hơn phương pháp mổ truyền thống.

Khi phẫu thuật khớp gối không còn phụ thuộc vào “tay quen”

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý mạn tính phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, gây đau kéo dài, hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, thay khớp gối là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, hiệu quả của phẫu thuật không chỉ phụ thuộc vào việc “thay khớp”, mà nằm ở độ chính xác của từng thao tác: Cắt xương, đặt khớp và cân bằng dây chằng.

“Trong phẫu thuật truyền thống, các thao tác vẫn dựa phần lớn vào dụng cụ cơ học và kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ. Sai số dù nhỏ, chỉ vài độ lệch trục hay vài milimet, cũng có thể dẫn đến mất cân bằng khớp, gây đau kéo dài, giảm biên độ vận động và thậm chí làm giảm tuổi thọ của khớp nhân tạo. Đây là lý do khiến một số bệnh nhân dù đã thay khớp vẫn chưa đạt được cảm giác vận động tự nhiên như mong đợi”, BSCKII Nguyễn Đức Hòa - chuyên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long cho biết.

Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường - Ảnh 1

Robot CORI tích hợp AI xuất xứ từ Mỹ, được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển.

Sự xuất hiện của robot CORI tại Vinmec Hạ Long đã thay đổi căn bản cách tiếp cận. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào “tay nghề” của bác sĩ, phẫu thuật giờ đây được dẫn dắt bởi dữ liệu chính xác theo thời gian thực. Hệ thống cho phép dựng mô hình khớp ngay tại phòng mổ, bệnh nhân không cần chụp CT trước, giúp giảm phơi nhiễm tia X và rút ngắn quy trình chuẩn bị.

Trong suốt ca mổ, robot đóng vai trò như một “hệ thống định vị thông minh”, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí cắt xương, góc đặt khớp và độ căng dây chằng. Tất cả thông số được hiển thị trực tiếp, cho phép điều chỉnh ngay lập tức nếu có sai lệch. Nhờ đó, sai số được kiểm soát dưới 1 mm - mức độ chính xác khó đạt được nếu chỉ dựa vào phương pháp truyền thống.

Không chỉ nâng cao độ chính xác, robot CORI còn cho phép cá thể hóa từng ca mổ. Thay vì áp dụng một “công thức chung” cho nhiều người, bác sĩ có thể điều chỉnh kế hoạch phẫu thuật dựa trên cấu trúc giải phẫu riêng của từng bệnh nhân ngay trong quá trình thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng với những trường hợp biến dạng khớp phức tạp hoặc có bất thường về trục chi.

BSCKII Nguyễn Đức Hòa cho biết thêm: Sự tham gia của robot là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đồng đều giữa các ca mổ, hạn chế phụ thuộc vào yếu tố chủ quan và tạo ra kết quả ổn định hơn về lâu dài”.

Chi phí chỉ như mổ thường, bệnh nhân tập đi trong vòng 24 giờ

Việc ứng dụng robot CORI mang lại những thay đổi rõ rệt về hiệu quả điều trị. So với trước đây, phẫu thuật thay khớp gối có sự hỗ trợ của robot giúp giảm xâm lấn, bảo tồn tối đa mô lành và hạn chế tổn thương không cần thiết. Nhờ đó, bệnh nhân thường ít đau hơn sau mổ, giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau và có thể tập vận động sớm.

Với phương pháp truyền thống, người bệnh có thể mất nhiều ngày để bắt đầu tập đi. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy những ca phẫu thuật thay khớp gối ứng dụng robot CORI trong thời gian vừa qua tại Hệ thống Y tế Vinmec, người bệnh có thể đứng dậy và tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế trong vòng 24 giờ sau mổ. Việc phục hồi sớm không chỉ giúp cải thiện thể chất, mà còn giảm nguy cơ biến chứng như huyết khối hay cứng khớp, bác sĩ Hòa nói.

Tại Vinmec Hạ Long, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới. Đồng thời, cơ chế hội chẩn và hỗ trợ liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong toàn hệ thống giúp những ca bệnh phức tạp được tiếp cận đa chiều, đảm bảo phương án điều trị tối ưu cho từng người bệnh tại Quảng Ninh.

Vinmec đưa robot AI từ Mỹ về Quảng Ninh, thay khớp gối chính xác từng milimet với chi phí như mổ thường - Ảnh 2

Vinmec Hạ Long đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao phục vụ người dân địa phương.

Không chỉ cải thiện hiệu quả điều trị, việc triển khai robot CORI còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cao cho người dân địa phương. Trước đây, để sử dụng các kỹ thuật tương tự, nhiều bệnh nhân phải di chuyển lên các thành phố lớn hoặc ra nước ngoài, kéo theo chi phí lớn và nhiều bất tiện.

Hiện nay, ngay tại Quảng Ninh, người bệnh có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến này với chi phí tương đương phương pháp mổ truyền thống nhờ sự hỗ trợ từ quỹ phát triển chuyên môn. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm rào cản tài chính, đồng thời đưa y học hiện đại đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh việc tiên phong triển khai robot CORI tại Quảng Ninh, Vinmec cũng là một trong số ít hệ thống y tế tại Việt Nam ứng dụng đồng bộ công nghệ phẫu thuật robot trong thay khớp gối tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa... Điều này tạo nên lợi thế về kinh nghiệm lâm sàng và khả năng chuẩn hóa quy trình, giúp mỗi ca mổ không chỉ chính xác về mặt công nghệ, mà còn nhất quán về chất lượng chuyên môn.

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Từ khóa:   Vinmec Hạ Long tin y tế

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