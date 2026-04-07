Hành trình xây dựng sự nghiệp của cô gái Việt nơi đất khách

Năm 2012, rời quê hương khi tuổi đời mới ngoài 20, mang theo khát vọng đổi đời và giúp đỡ gia đình, cô gái Việt Nam Đậu Thị Nhung đã bắt đầu hành trình của mình tại Đài Loan. Như nhiều lao động Việt Nam khác, hành trang của Nhung không có gì ngoài sự quyết tâm và tinh thần chịu khó. Công việc đầu tiên của chị là làm việc trong một công ty điện tử chuyên sản xuất thẻ nhớ điện thoại và USB.

Công việc tại nhà máy đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỷ luật và cường độ làm việc cao. Những ca làm kéo dài, môi trường công nghiệp khép kín cùng nỗi nhớ gia đình là thử thách không nhỏ đối với một cô gái trẻ lần đầu sống xa gia đình.

Đậu Thị Nhung những ngày đầu bước chân sang Đài Loan năm 2012 (ảnh nvcc)

Tuy nhiên, chính khoảng thời gian làm việc trong nhà máy điện tử đã giúp Nhung rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật lao động và khả năng thích nghi với môi trường kinh doanh quốc tế. Đây cũng là giai đoạn chị quan sát, học hỏi cách vận hành của các doanh nghiệp, từ quy trình sản xuất đến cách quản lý chất lượng sản phẩm.

“Những năm làm công nhân giúp tôi hiểu rằng nếu muốn thay đổi cuộc sống, mình phải học hỏi nhiều hơn và dám thử sức” - chị Nhung chia sẻ.

Bước ngoặt khởi nghiệp từ tình yêu

Trong những năm tháng vất vả làm việc nơi xứ người, Đậu Thị Nhung vẫn cố gắng vừa lao động, vừa trau dồi thêm tiếng Trung chuyên ngành, và cơ duyên đã đến khi chị gặp người chồng hiện tại.

Năm 2015, khó khăn lắm cả hai mới kết nối và có mối quan hệ chính thức với nhau, nhưng cùng năm ấy, Nhung hết hạn hợp đồng và phải trở về nước. Những tưởng sự khác biệt về phong tục tập quán, sự xa cách về địa lý sẽ khiến mối quan hệ này tan vỡ. Nhưng bằng sự kiên trì của anh, cùng sự quyết tâm của mình, Nhung đã quay trở lại Đài Loan theo diện du học, và cả hai đã kết hôn vào năm 2016.

Chị Đậu Thị Nhung cùng chồng và hai cô công chúa nhỏ (ảnh nvcc)

Lấy nhau và bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng với những kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình lao động, học tập tại Đài Loan, cùng sự động viên, gắn bó và giúp đỡ của chồng, Đậu Thị Nhung đã bắt đầu thử sức mình với con đường kinh doanh, với những mặt hàng nhỏ lẻ ban đầu là mỹ phẩm, dầu gội từ Hàn Quốc, phụ kiện điện thoại và thời trang - vốn là những mặt hàng rất quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Đài Loan.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Từ việc tìm nguồn hàng, đóng gói, quảng bá đến giao hàng, Nhung gần như tự mình đảm nhiệm tất cả. Thậm chí, có thời điểm chị còn phải tranh thủ từng giờ để livestream bán hàng hoặc trực tiếp đi giao sản phẩm cho khách, vừa phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Nhờ sự chân thành, uy tín trong kinh doanh và khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, việc buôn bán của chị dần ổn định và mạng lưới khách hàng của Nhung ngày càng mở rộng trong cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Chính giai đoạn này đã giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm kinh doanh, hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Chị Đậu Thị Nhung (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đối tác Glutathione Opitac - Nhật Bản

Ý tưởng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng

Bước sang tuổi 30, Đậu Thị Nhung bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và làn da. Trong quá trình tìm hiểu các sản phẩm collagen trên thị trường, chị nhận thấy nhiều sản phẩm có giá khá cao nhưng chỉ tập trung vào một công dụng riêng lẻ, trong khi hiệu quả chưa thực sự đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng.

Từ trải nghiệm cá nhân đó, chị cùng chồng bắt đầu nghiên cứu ý tưởng phát triển các dòng sản phẩm collagen có nhiều công dụng hơn, vừa hỗ trợ chống lão hóa, vừa giúp cải thiện làn da mà vẫn phù hợp với thể trạng người châu Á.

Chị Đậu Thị Nhung và sản phẩm nước uống collagen của mình tại nhà máy Công nghệ sinh học

Sau một thời gian tìm hiểu thị trường, hai vợ chồng quyết định hợp tác với các công ty nhập khẩu nguyên liệu và doanh nghiệp công nghệ sinh học tại Đài Loan để phát triển sản phẩm. Đến năm 2021, Công ty Xiang Yi chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khởi nghiệp của nữ doanh nhân trẻ người Việt.

Từ đó cho đến nay đã tròn 5 năm, dù mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc hành trình, thế nhưng Xiang Yi đã có một vị thế vững chắc khi trở thành thương hiệu tin dùng bởi cộng đồng người Việt tại Đài Loan với 22 đại lý phân phối, mang lại doanh thu 18 triệu Đài tệ (khoảng 15 tỷ đồng) mỗi năm.

Công ty Xiang Yi khai xuân Bính Ngọ 2026

Dù thành công ở Đài Loan, nhưng hàng năm Đậu Thị Nhung và thương hiệu Xiang Y luôn hướng về quê hương bằng các hoạt động thiện nguyện như: hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, các trường hợp khó khăn thông qua Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của dân tộc.

Đó cũng chính là khởi nguồn của câu chuyện truyền cảm hứng từ một cô gái Việt Nam, minh chứng cho tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên và bản lĩnh tuổi trẻ của người Việt trên con đường lập nghiệp muôn phương.