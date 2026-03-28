Ấn tượng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội

Ngày hội góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển các chi hội Sức khỏe ngoài trời Người trung cao tuổi tại các phường, xã, giúp hội viên có thêm điều kiện luyện tập những môn thể thao phù hợp, đồng thời tạo nên nhiều sân chơi “vui – khỏe – có ích” cho người cao tuổi Thủ đô.

Ở giai đoạn trung niên và cao tuổi, cơ thể và tinh thần có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Việc duy trì những hoạt động thể dục, dưỡng sinh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tăng dẻo dai, giữ tinh thần minh mẫn mà còn giúp người cao tuổi sống vui và tự tin hơn mỗi ngày.

Tại chương trình, người dân Thủ đô đã mãn nhãn với màn đồng diễn ấn tượng: bài múa quạt dưỡng sinh trên nền nhạc “Việt Nam trên đường chúng ta đi” được tổ chức trên quy mô lớn. Những động tác mềm mại xen lẫn dứt khoát, cùng tinh thần đầy hứng khởi của các hội viên U70, U80, đã tạo nên bầu không khí tươi vui và tràn đầy năng lượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống năng động ở tuổi hoàng kim.

Khu vực tư vấn dinh dưỡng của Vinamilk Sure thu hút đông đảo người cao tuổi đến lắng nghe các chia sẻ về chăm sóc sức khỏe chủ động. Tại đây, người tham dự được giới thiệu bộ ba sản phẩm từ Vinamilk Sure, những giải pháp dinh dưỡng được thiết kế theo từng nhu cầu sức khỏe đặc trưng của lứa tuổi trung và cao tuổi: Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold – với 39 dưỡng chất hỗ trợ bồi bổ sức khỏe gồm ăn ngon và cải thiện giấc ngủ; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna – với 37 dưỡng chất và công thức có GI (chỉ số đường huyết) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; và Thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro – sữa dinh dưỡng ít béo có 36 dưỡng chất với bộ chất chuyên biệt cho cơ xương khớp. Và nhiều sản phẩm dinh dưỡng khác như sữa đậu nành sữa tươi, sữa chua ăn Vinamilk,… Người cao tuổi tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng từ Vinamilk.

Với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng, Vinamilk luôn theo đuổi tiêu chí trân trọng sức khỏe người Việt trong từng sản phẩm. Nhiều năm qua, Vinamilk liên tục nghiên cứu, áp dụng các đột phá dinh dưỡng vào nhóm sản phẩm Sữa bột và Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Sure, nhằm đồng hành cùng người trung & cao tuổi trên hành trình gìn giữ phong độ, tận hưởng một tuổi hoàng kim rực rỡ – khỏe mạnh, lạc quan và đầy năng lượng.

Vinamilk Sure cũng là thương hiệu sữa bột và sữa bột pha sẵn cho người lớn duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Clean Label Project (Mỹ), giải thưởng khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu sản phẩm, thể hiện cam kết của Vinamilk trong việc mang đến các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế cho người Việt Nam, đặc biệt là người trung và cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Sức khỏe ngoài trời (Hội SKNT) người trung cao tuổi TP. Hà Nội cho biết: “Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội là chỗ dựa vững chắc cho người trung cao tuổi ở thủ đô, Hội có tổ chức chặt chẽ rộng khắp ở các, phường, xã và thôn xóm, có 30 chi hội ở các phường, xã trong thành phố Hà Nội với số hội viên lên tới hơn 8.000 người sinh hoạt ở hơn 200 CLB. Trong 51 năm hoạt động bền bỉ, nhiều CLB thành viên của Hội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động gồm: 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều bằng khen của Chính phủ và Thành phố Hà Nội. Nhiều hội viên CLB SKNT TP Hà Nội tham gia thi đấu và đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế: 2 Huy chương Bạc giải Vô địch Wushu Châu Á; 40 huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải Vô địch wushu toàn quốc và nhiều huy chương vàng trong giải Vô địch dưỡng sinh toàn quốc. Để hỗ trợ người cao tuổi có thể sống khoẻ mạnh, khắc phục bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, Hội có Ban huấn luyện nghiên cứu đưa ra một hệ thống bài tập, phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khoẻ lớp người trung cao tuổi. Cảm ơn Vinamilk luôn yêu quý và chăm lo dinh dưỡng cho người cao tuổi, đồng hành hỗ trợ hoạt động chúng tôi nhiều năm qua”.

Tại chương trình, ông Phạm Tuyên, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, đại diện Vinamilk chia sẻ: “Người lớn tuổi hoàn toàn có thể duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan và đầy năng lượng nếu kết hợp rèn luyện đều đặn với chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đây cũng chính là tinh thần ‘Hoàng kim rực rỡ’ mà Vinamilk mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Với triết lý trân trọng sức khỏe người Việt, Vinamilk luôn tiên phong nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng tiến bộ vào sản phẩm, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình. Việc đồng hành cùng Hội Sức khỏe Ngoài trời người trung cao tuổi TP. Hà Nội không chỉ là một hoạt động ý nghĩa, mà còn là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi: góp phần giúp người cao tuổi sống chủ động hơn, khỏe mạnh hơn và tự tin tận hưởng tuổi vàng của mình.”

Hoạt động đồng hành cùng chương trình đồng diễn múa quạt dưỡng sinh người cao tuổi Hà Nội không chỉ mang đến một sân chơi sinh hoạt – giao lưu bổ ích, mà còn tiếp nối hành trình bền bỉ mà nhãn hàng Vinamilk Sure đã theo đuổi trong nhiều năm qua: chăm sóc sức khỏe và nâng đỡ tinh thần sống chủ động của thế hệ người trung và cao tuổi Việt Nam. Đến nay, thông qua các chương trình thăm khám, tư vấn và đồng hành tại nhiều địa phương, Vinamilk Sure đã góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên khắp Việt Nam, tiếp tục lan tỏa tinh thần ‘Hoàng kim rực rỡ’ để mỗi cô bác đều có thể tự tin, khỏe mạnh và tận hưởng trọn vẹn tuổi vàng của mình.”