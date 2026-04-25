Mẹ tặng quà cưới cho chị họ 'khủng' gấp 10 lần con đẻ, chồng tôi tức giận đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 25/04/2026 03:30

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.  

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng. 

Mẹ tặng quà cưới cho chị họ 'khủng' gấp 10 lần con đẻ, chồng tôi tức giận đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt.

Chạm mặt vợ cũ gợi cảm sau 2 năm ly hôn, nghe cô ấy thều thào van nài một câu mà tim tôi đập loạn nhịp

Chạm mặt vợ cũ gợi cảm sau 2 năm ly hôn, nghe cô ấy thều thào van nài một câu mà tim tôi đập loạn nhịp

Gọi người phá cửa vì vợ im lặng bất thường, tôi "chết đứng" nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang ở cùng cô ấy

Gọi người phá cửa vì vợ im lặng bất thường, tôi "chết đứng" nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang ở cùng cô ấy

Đêm cuối làm vợ chồng, anh gõ cửa xin ngủ lại một lần duy nhất, cái kết rạng sáng khiến tôi không muốn ly hôn nữa

Đêm cuối làm vợ chồng, anh gõ cửa xin ngủ lại một lần duy nhất, cái kết rạng sáng khiến tôi không muốn ly hôn nữa

Chồng đòi chia tay không lý do, 6 tháng sau về lại nhà chồng cũ, tôi khóc nghẹn trước cảnh tượng trước mắt

Chồng đòi chia tay không lý do, 6 tháng sau về lại nhà chồng cũ, tôi khóc nghẹn trước cảnh tượng trước mắt

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại vẻn vẹn 17 giây, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại vẻn vẹn 17 giây, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Em dâu ăn cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ cho tôi, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Em dâu ăn cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ cho tôi, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Tôi lấy chồng không được sự đồng ý của cả nhà chồng, cho tới một ngày phát hiện ra thứ này

Tôi lấy chồng không được sự đồng ý của cả nhà chồng, cho tới một ngày phát hiện ra thứ này

Vợ đi công tác, chồng đưa bồ về ăn nằm ở dề mà không biết thứ này đã tố cáo chuyện tày trời

Vợ đi công tác, chồng đưa bồ về ăn nằm ở dề mà không biết thứ này đã tố cáo chuyện tày trời

Cả nhà điêu đứng vì đứa trẻ chị dâu mang về sau chuyến công tác, sự thật phía sau khiến anh trai tôi "chết đứng" vì hối hận

Cả nhà điêu đứng vì đứa trẻ chị dâu mang về sau chuyến công tác, sự thật phía sau khiến anh trai tôi "chết đứng" vì hối hận

Thần Tài vẫy gọi từ ngày mai (26/4/2026), 3 con giáp may mắn đến tận cổng nhà, vận trình hanh thông, tài lộc ngập lối tràn vào nhà

Thần Tài vẫy gọi từ ngày mai (26/4/2026), 3 con giáp may mắn đến tận cổng nhà, vận trình hanh thông, tài lộc ngập lối tràn vào nhà

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Chạm mặt vợ cũ gợi cảm sau 2 năm ly hôn, nghe cô ấy thều thào van nài một câu mà tim tôi đập loạn nhịp

Chạm mặt vợ cũ gợi cảm sau 2 năm ly hôn, nghe cô ấy thều thào van nài một câu mà tim tôi đập loạn nhịp

Gọi người phá cửa vì vợ im lặng bất thường, tôi "chết đứng" nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang ở cùng cô ấy

Gọi người phá cửa vì vợ im lặng bất thường, tôi "chết đứng" nhìn rõ gương mặt người đàn ông đang ở cùng cô ấy

Đêm cuối làm vợ chồng, anh gõ cửa xin ngủ lại một lần duy nhất, cái kết rạng sáng khiến tôi không muốn ly hôn nữa

Đêm cuối làm vợ chồng, anh gõ cửa xin ngủ lại một lần duy nhất, cái kết rạng sáng khiến tôi không muốn ly hôn nữa

Cả nhà điêu đứng vì đứa trẻ chị dâu mang về sau chuyến công tác, sự thật phía sau khiến anh trai tôi "chết đứng" vì hối hận

Cả nhà điêu đứng vì đứa trẻ chị dâu mang về sau chuyến công tác, sự thật phía sau khiến anh trai tôi "chết đứng" vì hối hận

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Đang lúc cao trào đêm tân hôn thì tủ quần áo đổ sầm, tôi "ngã quỵ" thấy một 'thứ' lao ra khiến vợ chồng hãi hùng

Đang lúc cao trào đêm tân hôn thì tủ quần áo đổ sầm, tôi "ngã quỵ" thấy một 'thứ' lao ra khiến vợ chồng hãi hùng