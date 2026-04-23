Không ngờ loại rau mọc dại hóa ra là "máy lọc độc tố" tự nhiên tốt nhất mùa nắng nóng

Dinh dưỡng 23/04/2026 11:30

Rau đắng đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên rau đắng có tác dụng gì cho sức khỏe, ăn rau đắng hàng ngày có tốt không thì không phải ai cũng biết.

Rau đắng còn được gọi là rau xương cá, thuộc họ rau răm. Đây là loại cây thân thảo, chiều cao khoảng 10cm, có màu đỏ tím, thân và cành nhẵn, mọc tỏa tròn gần sát mặt đất. Cây rau đắng mọc hoang ở nhiều nơi, bao gồm đồng bằng, trung du và vùng núi thấp ở nước ta. Nó được xem là một thành phần trong nhiều phương thuốc Y Học Cổ Truyền.

Rau đắng có các thành phần gồm tinh dầu, oxalic, axit silicic, galic, cafeic, các glycosid, các dẫn chất polyphenol, dẫn chất anthranoid, các axit amin và các loại đường, chất nhầy,... Nó thường được ăn sống hoặc sấy khô và sử dụng như nhiều loại thảo dược khác.

Không ngờ loại rau mọc dại hóa ra là 'máy lọc độc tố' tự nhiên tốt nhất mùa nắng nóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở nước ta, rau đắng có 2 loại: Rau đắng đất và rau đắng biển. Tuy có vị giống nhau nhưng chúng lại có những ưu điểm riêng về công dụng đối với sức khỏe.

Rau đắng đất

Rau đắng đất còn có tên gọi khác là cây càng tôm, cây xương cá. Đây là cây thân mềm mọc thành từng chùm trên mặt đất, có chiều cao khoảng 20 cm. Trên thân và hoa của rau đắng đất thường có màu đỏ tía, không độc. Đặc biệt, loại rau này có hàm lượng vitamin C khá cao, được dùng để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Rau đắng biển

Khác với rau đắng đất, rau đắng biển hay còn được gọi là cây biển súc, có thể cao tới 40 cm. Hoa của rau đắng biển có màu trắng và thân cây không có sắc đỏ. Mọi người còn biết tới loại cây này với tên cây ruột gà hay rau sam trắng. Rau đắng biển thường mọc ở những nơi có độ ẩm cao như: Vùng đầm lầy, ngoài đồng ruộng. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong rau đắng biển cũng cao không kém so với rau đắng đất.

Không ngờ loại rau mọc dại hóa ra là 'máy lọc độc tố' tự nhiên tốt nhất mùa nắng nóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của rau đắng

Tăng cường hệ miễn dịch: Rau đắng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó có khả năng chống lại vi khuẩn, nhiễm trùng và đồng thời giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Tốt cho trí não: Rau đắng giúp kích thích não bộ, tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ. Các chất dinh dưỡng trong rau đắng cũng có thể giảm nguy cơ rối loạn nhận thức ở người già, bao gồm cả chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Ngoài ra, khi cảm thấy căng thẳng và lo lắng, việc nhai vài cọng rau đắng có thể mang lại sự thoải mái cho tinh thần và giúp giảm căng thẳng hiệu quả.

Giải độc, thanh nhiệt: Rau đắng có khả năng đào thải độc tố qua nước tiểu và thanh lọc cơ thể. Vì vậy, loại rau này rất thích hợp với những người bị bệnh về đường tiết niệu, về gan hoặc thường xuyên táo bón.

Không ngờ loại rau mọc dại hóa ra là 'máy lọc độc tố' tự nhiên tốt nhất mùa nắng nóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm: Rau đắng chứa các hợp chất có khả năng ngăn chặn các vấn đề sưng viêm như bệnh gout, viêm khớp và các bệnh viêm nhiễm khác. Ngoài ra, nó còn có khả năng chữa lành vết thương và khử trùng da hiệu quả.

Tốt cho hệ hô hấp: Rau đắng có khả năng giúp long đờm, loại bỏ chất nhờn dư thừa và giảm tình trạng viêm họng, đau họng. Điều này làm cho rau đắng trở thành một nguồn dinh dưỡng đặc biệt có lợi cho những người bị viêm phế quản và viêm mũi xoang.

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